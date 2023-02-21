حصاد الوزارات.. وزير النقل: ندرس إصدار تذكرة موحدة لركوب وسائل النقل الحكومية

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الثلاثاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
وزير النقل: ننفذ ورشا جديدة لصيانة عربات السكة الحديد بسواعد مصرية
وزير النقل: ندرس إصدار تذكرة موحدة لركوب وسائل النقل المملوكة للدولة
وزير النقل: تعاقدنا مع 9 شركات خاصة لربط القاهرة الكبرى بالعاصمة الإدارية
وزير النقل: بدء التشغيل التجريبى لـ"المونوريل" أكتوبر المقبل
الصحة: رسوم الكشف الطبى للحج بالمستشفيات والمراكز الطبية 500 جنيه
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