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حصاد الوزارات.. وزير النقل: ندرس إصدار تذكرة موحدة لركوب وسائل النقل الحكومية

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 05:00 م
حصاد الوزارات.. وزير النقل: ندرس إصدار تذكرة موحدة لركوب وسائل النقل الحكومية المهندس كامل الوزير وزير النقل
كتب: محمد الأحمدى

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