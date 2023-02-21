أخبار 24 ساعة.. الزراعة: لا يوجد مشكلة فى الأسمدة والتعاونيات سيكون لها دور ملموس

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
البترول: الطاقة عصب التنمية والقطاع تطور بفضل رؤية متماشية مع الإصلاح الاقتصادى
البحوث الفلكية: زلزال 6.4 درجة على بعد 552 كيلو شمال رفح يشعر به سكان القاهرة
الآثار: بردية "وزيري 1" تحكى "كتاب الموتى" وطولها 16 مترا وبها 113 تعويذة
التعليم: الأجزاء المخصصة للاطلاع فقط بالمناهج لن تخل بالمفاهيم ونواتج التعلم
التعليم تقرر تخفيف مناهج الترم الثانى.. ننشر محذوفات مادة الرياضيات
وزير الزراعة لـ"الشيوخ": نسعى لإعادة النظر فى سعر توريد القمح بالموسم الجديد
وزير الزراعة: متابعة حكومية مكثفة للإفراج عن فول الصويا والذرة والأعلاف
وزير التعليم يشهد توقيع اتفاقية تعاون لإطلاق برنامج التعليم العالى للإرشاد المهنى
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