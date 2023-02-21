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أخبار 24 ساعة.. الزراعة: لا يوجد مشكلة فى الأسمدة والتعاونيات سيكون لها دور ملموس

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 12:00 ص
أخبار 24 ساعة.. الزراعة: لا يوجد مشكلة فى الأسمدة والتعاونيات سيكون لها دور ملموس الزراعة
كتب: محمد الأحمدى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
 
البترول: الطاقة عصب التنمية والقطاع تطور بفضل رؤية متماشية مع الإصلاح الاقتصادى
 
البحوث الفلكية: زلزال 6.4 درجة على بعد 552 كيلو شمال رفح يشعر به سكان القاهرة
 
الآثار: بردية "وزيري 1" تحكى "كتاب الموتى" وطولها 16 مترا وبها 113 تعويذة
 
التعليم: الأجزاء المخصصة للاطلاع فقط بالمناهج لن تخل بالمفاهيم ونواتج التعلم
 
التعليم تقرر تخفيف مناهج الترم الثانى.. ننشر محذوفات مادة الرياضيات
 
وزير الزراعة لـ"الشيوخ": نسعى لإعادة النظر فى سعر توريد القمح بالموسم الجديد
 
 

 


اخبار 24 ساعه

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الاثار

التربيه والتعليم

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