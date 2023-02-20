اليوم السابع
Ads
الإثنين، 20 فبراير 2023 09:26 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

التعليم: الأجزاء المخصصة للاطلاع فقط بالمناهج لن تخل بالمفاهيم ونواتج التعلم

الإثنين، 20 فبراير 2023 06:40 م
التعليم: الأجزاء المخصصة للاطلاع فقط بالمناهج لن تخل بالمفاهيم ونواتج التعلم الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
صرح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن مستشاري المواد الدراسية والإدارة المركزية للمناهج حددوا أجزاء من مناهج الصفوف الدراسية بداية من الصف الثاني الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي للاطلاع فقط والتعلم الذاتي بما لا يخل بالمفاهيم الكبرى ونواتج التعلم.
 
وأوضح المتحدث الرسمى، أن الاجزاء التي تم تحديدها للاطلاع فقط والتعلم الذاتي لن تكون ضمن امتحانات نهاية العام الدراسي، مشيرا إلى أن موجهي عموم المواد بالمديريات التعليمية سيقوموا بدورهم بابلاغ المدارس بمختلف الادارات التعليمية من خلال مكاتبات رسمية.
 
ويهيب المتحدث الرسمي بالطلاب وأولياء الأمور الالتزام بما يرد للمدارس من مكاتبات رسمية فقط حول الاجزاء المحددة للاطلاع فقط وعدم الانسياق خلف المنشورات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
 

 


التربية والتعليم

الموضوعات المخصصة للإطلاع والتعلم الذاتى بمنهج الدراسات

محذوفات الدراسات للصف الرابع الابتدائي

محذوفات المناهج للترم الثاني

محذوفات المنهج الدراسى الثانى

امتحانات نهاية العام




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة