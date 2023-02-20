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البترول: الطاقة عصب التنمية والقطاع تطور بفضل رؤية متماشية مع الإصلاح الاقتصادى

الإثنين، 20 فبراير 2023 10:48 م
البترول: الطاقة عصب التنمية والقطاع تطور بفضل رؤية متماشية مع الإصلاح الاقتصادى حمدى عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول
كتب محمد شرقاوى

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قال حمدى عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، إنه خلال الثمانية سنوات الماضية حدث طفرات بمعظم الأنشطة بقطاع البترول، وذلك بعد وضع رؤية كاملة لتحديث البترول ومتماشية مع الإصلاح الاقتصادى، والنتائج التى تحققت بدعم الرئيس السيسى. 
 
وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحصري عبر برنامجها مساء دى إم سى المذاع على قناة دى إم سى، أن قطاع البترول حقق العديد من التطور في الطاقة، لافتا إلى أنه تم توقيع أكثر من 100 اتفاقية لزيادة إنتاج البترول والغاز بعد طرح مزايدات مع الشركات خلال السنوات الماضية.
 
وتابع أن الطاقة عصب التنمية وقطاع البترول تطور بفضل رؤية متماشية مع الإصلاح الاقتصادى، مضيفا أن تم اكتشاف حقل ظهر وتم تحقيق التكلفة بعد اكتشافه بـ 18 شهر وهناك عدد من الاكتشافات للغاز ساهمة من حقل ظهر حولتنا من بلد مستورد للغاز إلى بلد مصدر له.
 
 

حمدى عبد العزيز

قطاع الطاقة

ايمان الحصري

البترول



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