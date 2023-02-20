القوى العاملة: نضع إمكانياتنا فى خدمة سياسات ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل

كتبت – مرام محمد

أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة، على أن وزارة القوى العاملة حريصة كل الحرص على التفاعل والتعاون والتنسيق مع كافة الشركاء الاجتماعيين في الداخل والخارج، من أجل تنفيذ الرؤى والأهدف المشتركة التي تخدم التنمية المستدامة، موضحاً أن "الوزارة" لديها العديد من المبادرات والمشاريع المشتركة مع الشركاء الاجتماعيين في الداخل والخارج، والتي تهدف من خلالها إلى الاستمرار في تعزيز علاقات العمل، وضخ عِمالة مُدربة لسوق العمل الداخلي والخارجي.

وأشاد الوزير بالمنصة التفاعلية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مرحبا بالتعاون لتقديم خدمات التأهيل المهني والتدريب الوظيفي، مشيرا إلى أن هذه المنصة سوف يستفيد منها سوق العمل من خلال دورها في عرض البيانات الخاصة بإحتياجات الشباب لسوق العمل، ورصد ملامح ذلك "السوق".

جاء ذلك خلال كلمة للوزير شحاتة أثناء حضوره مساء اليوم الإثنين، فعاليات توقيع بروتوكول تعاون خاص ببرنامج "التعليم العالي للإرشاد المهني من أجل التوظيف" بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية ومكتب وزارة الخارجية للتنمية للمملكة المتحدة والكومنولث ومكتب منظمة العمل الدولية، والذي يهدف إلى دعم المسار المهني للطلاب من أجل ربط أفضل بسوق العمل، بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والسفير جاريث بايلى سفير المملكة المتحدة بمصر، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وايريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة.

ويأتي ذلك البروتوكول في ظل ما تقوم به وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من دور أساسي وجوهري في بناء ودعم اقتصاد المعرفة وربط الخريجين بسوق العمل من خلال رؤية شاملة منبثقة من رؤية مصر 2030.

وقال الوزير إن وزارة القوى العاملة تضع كافة إمكانياتها خاصة في مجال التدريب من أجل التشغيل، تحت أمر أطراف هذا البروتوكول، لدعم المسار المهني للطلاب وتعزيز مهاراتهم، خاصة وأن هذا البروتوكل، وما يحتوية من بنود تتوافق بشكل مباشر مع توجهات وأهدف وخطط وزارة القوى العاملة المتجهة نحو ربط مناهج التعليم الفني بإحتياجات سوق العمل، وخطتها التدريبية التي تنفذها من خلال أكثر من 75 مركز تدريب ثابت ومتنقل على مستوى الجمهورية، والتي تعمل كذراع من أذرع المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وكذلك مبادرة "مهنتك مستقبلك".



بروتوكول التعليم العالى للإرشاد المهنى