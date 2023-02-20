اليوم السابع
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طوال شهري فبراير ومارس 2023..

ورش عمل فنية أون لاين للملزمين بمنظومة الإيصال الإلكترونى الأربعاء من كل اسبوع

الإثنين، 20 فبراير 2023 10:50 ص
ورش عمل فنية أون لاين للملزمين بمنظومة الإيصال الإلكترونى الأربعاء من كل اسبوع مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية
كتب أحمد يعقوب

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أعلن مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية عن تنظيم المصلحة لورش عمل فنية أون لاين للممولين الصادر لهم قرارات إلزام بمنظومة الإيصال الإلكتروني يوم الأربعاء من كل اسبوع حتى نهاية شهر مارس 2023،  في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا، وذلك للإجابة علي استفسارات الممولين بمراحل إلزام منظومة الإيصال الإلكتروني .
 
وأوضح مختار توفيق أن تنظيم المصلحة لورش العمل هذه، يأتي حرصًا من المصلحة على تقديم كل الدعم للممولين الصادر لهم قرارات إلزام بمنظومة الإيصال الإلكتروني لتسهيل إنضمامهم للمنظومة. 

مصلحة الضرائب المصرية

مصلحة الضرائب

الضرائب

الإيصال الإلكتروني



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