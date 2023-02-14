الضرائب: افتتاح مركز إلكترونى نموذجى لتقديم الدعم الفنى للمنظومات الإلكترونية

كتب أحمد يعقوب

أعلن مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية بضرورة قيام المصلحة باتخاذ كافة الإجراءات للتيسير والتسهيل على الممولين وتقديم الدعم الفني اللازم لهم في كافة المنظومات الالكترونية الخاصة بالضرائب، تم افتتاح المركز الإلكتروني النموذجي بقاعة الخزانة العامة بلاظوغلي، لتقديم خدمات الدعم الفني لكل من منظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنظومة الإيصال الالكتروني، واستخراج الختم الإلكتروني، وأيضا مساعدة الممولين فى التسجيل وتقديم الإقرار الضريبى على المنظومة الإلكترونية، والرد على كافة الاستفسارات، وحل جميع المشكلات التى تطرأ أثناء تقديم الإقرار إلكترونيًا أو أثناء التعامل مع هذه المنظومات الإلكترونية.

وأضاف مختار توفيق أن مصلحة الضرائب تعمل على نشر الوعى الضريبى من خلال تنظيم ندوات وورش عمل عبر تقنية الفيديو كونفرانس عن كيفية تقديم الإقرار الضريبى إلكترونيًا، وعن كل من منظومة الفاتورة الالكترونية والإيصال الإلكتروني، ويتم الإعلان عن مواعيد هذه الندوات من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك، كما يتم عقد ندوات توعية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى المختلفة من غرف تجارية، وإتحاد الصناعات وجمعيات رجال الأعمال وجمعيات المحاسبين .

وأوضح مختار توفيق أن ممولى مراكز كبار ومتوسطى الممولين ومركز كبار المهن الحرة، وممولى مركز كبار الممولين 2 بالسادس من أكتوبر ومركز كبار ومتوسطي الممولين وجه بحري، وكذلك ممولي المأموريات العشرة المدمجة بمنطقة القاهرة رابع، سيقومون بتقديم إقراراتهم الضريبية على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة، وذلك على الموقع الإلكتروني www.eta.gov.eg

وأضاف أن ذلك مع استمرار باقى الممولين بباقى مأموريات الجمهورية بتقديم إقراراتهم إلكترونيًا على البوابة الإلكترونية للخدمات الضريبية

https://eservice.incometax.gov.eg/etax

وأكد رئيس المصلحة أن مركز الاتصالات المتكامل يتلقى استفسارات الممولين عبر الخط الساخن «16395»، والبريد الإلكتروني

info@eta.gov.eg ويتفاعل معها بشكل فوري؛ بما يُسهم في بناء الوعي الضريبي، وتذليل أي عقبات قد تواجه المجتمع الضريبي، على النحو الذي يُرسخ ركائز التواصل الفعَّال والمُثمر مع المجتمع الضريبى .