ضبط سلع غذائية مجهولة المصدر فى حملة لحماية المستهلك ببنى سويف

واصلت لجنة حماية المستهلك بمحافظة بنى سويف جهودها فى ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجارى واحتكار السلع والتلاعب فى أسعار السلع التموينية والأساسية بمختلف أنواعها، والتى كان قد شكلها المحافظ "د. محمد هانى غنيم" برئاسة السكرتير العام المساعد وتضم فى عضويتها الرقابة التموينية، جهاز حماية المستهلك، مباحث التموين، والصحة، والطب البيطرى، بهدف توحيد كافة الجهود الرقابية من خلال خطة موحدة وبرنامج زمنى يشمل كافة الأسواق والمحال التجارية بالمدن والقرى.

وحسب بيان لمحافظة بنى سويف، أشرف اللواء سامى علام السكرتير العام المساعد على حملة بمدينة بنى سويف، والتى أسفرت عن ضبط والتحفظ على كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وبدون بيانات تدل على مصدرها، والتى شملت (500 كجم أسماك، 350 كجم لحوم مجمدة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتعبة فى هذا الشأن، بجانب تحرير محاضر لعدم توافر الاشتراطات الصحية والبيئية، بجانب اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد 8 عيادات طبية "بدون ترخيص"، و4محاضر لمسئولين عن معامل تحاليل لحيازة موادمنتهية الصلاحية، وتم إحالة المحاضر لجهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة فى هذا الصدد.

شارك فى الحملة كل من علاء الصغير نائب رئيس مدينة بنى سويف، أحمد دهشان رئيس جهاز حماية المستهلك ومسئولى التموين وشئون المناطق، وأعضاء اللجنة.

وفى سياق متصل، تفقد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف معرض السلع بمدينة سمسطا، والذى أقامته بالمحافظة بالتعاون مع الغرفة التجارية والتموين ضمن سلسلة معارض"أهلاً رمضان"الجارى تنظيمها على مستوى مراكز ومدن المحافظة، استعداداً لاستقبال الشهر الفضيل، وضمن خطة المحافظة للتصدى لغلاء الأسعار، وتوفير كافة السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة وإحكام السيطرة على منافذ بيع السلع والأسواق، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتوسع فى إقامة المعارض، لتوفير السلع الغذائية واللحوم والسلع التموينية بأسعار مخفضة بهدف رفع العبء عن كاهل المواطنين.