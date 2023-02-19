اليوم السابع
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احذر الشراء من المحلات غير المرخصة خلال فترة الأوكازيون الشتوى 2023.. تفاصيل

الأحد، 19 فبراير 2023 10:28 م
احذر الشراء من المحلات غير المرخصة خلال فترة الأوكازيون الشتوى 2023.. تفاصيل الأوكازيون الشتوى
كتب مدحت وهبة

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شدد جهاز حماية المستهلك  على ضرورة شراء المنتجات من المحلات المعروفة والمرخصة، وليس مع الباعة الجائلين للحصول على حقهم فى سلع جيدة وتخفيضات حقيقية، مع ضرورة التزام التجار بإعطاء المستهلك فواتير بالسلع التي يتم شراؤها بها ثمن السلعة قبل الأوكازيون وبعد التخفيضات، حتى يتأكد من الحصول على تخفيضات حقيقية، وأن تتضمن الفاتورة نوع السلعة وتاريخ الشراء، كما يكثف جهاز حماية المستهلك الرقابة على الأسواق.
 
وتجوب سيارات الضبطية القضائية بجهاز حماية المستهلك  الأسواق خلال فترة الأوكازيون الشتوى 2023 للتأكد من جدية العروض المعلن عنها والتصدي لأى مخالفات، كما أن المحلات التي ستشارك فى الأوكازيون الشتوي 2023، لهم الحرية فى تقديم نسبة التخفيضات المناسبة، شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية، وأن من يثبت تلاعبه فى العروض سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث يتم تحرير محاضر إحالتها إلى النيابة.
 
ووفقًا لنظام العمل بالأوكازيون الشتوى 2023 فإن المحلات التي تشارك فى الأوكازيون لها الحرية فى تقديم نسبة التخفيضات المناسبة، شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية، وأن من يثبت تلاعبه فى العروض سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث إن نسبة التخفيضات لبعض المنتجات تكون وفقًا لرغبة أصحاب المحلات والجهات المشاركة في عروض الأوكازيون الشتوى.

التموين

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تخفيضات الاوكازيون الشتوي

الاوكازيون الشتوي 2023

اليوم السابع بلس

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