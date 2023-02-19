5 أطعمة مسئولة عن التهاب المفاصل.. أبرزها الطماطم والباذنجان

كتبت ميرفت رشاد

الأطعمة التي قد تؤدي إلى تفاقم الالتهاب الناجم عن آلام المفاصل 1. السكريات المضافة على الرغم من وجود أكثر من 100 شكل مختلف من التهاب المفاصل الذي يؤثر على مناطق مختلفة من الجسم، إلا أن جميعها تشترك في تفاقم الالتهاب، في حين أن بعض الأطعمة يمكن أن تقلل من الالتهاب الناجم عن التهاب المفاصل، إلا أن بعضها قد يؤدي إلى تفاقمه، وإليك الأطعمة التي يجب تجنب تناولها إذا كنت مصابًا بالتهاب المفاصل، وفقًا لما نشره موقع "doctor.ndtv".

إذا كنت مصابًا بالتهاب المفاصل ، يجب أن تحد من تناول السكر، الحلوى والصودا والآيس كريم والعديد من الأطعمة الأخرى بما في ذلك الأطعمة الأقل وضوحا مثل صلصة الشواء، كلها تحتوي على السكريات المضافة،علاوة على ذلك، فإن شرب المشروبات السكرية مثل الصودا قد يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل.

2. الأطعمة المملحة بشدة

قد يؤدي استهلاك الكثير من الملح أو الصوديوم إلى زيادة المخاطر، مصدر موثوق لاضطرابات المناعة الذاتية مثل التهاب المفاصل الروماتويدي، قد يجعل أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي أسوأ، يمكن أن يؤدي تناول الملح العالي أيضًا إلى ارتفاع ضغط الدم وفرصة الشخص في الإصابة بأمراض مزمنة أخرى مثل أمراض الكلى والقلب والأوعية الدموية وفشل القلب والسكتة الدماغية.

3. اللحوم المصنعة أو الحمراء

تم ربط اللحوم الحمراء والمعالجة في العديد من الدراسات بالالتهابات ، مما قد يؤدي إلى تفاقم أعراض التهاب المفاصل، على سبيل المثال، تم العثور على علامات الالتهاب بما في ذلك الإنترلوكين 6 (IL-6) والبروتين التفاعلي C (CRP) والهوموسيستين بتركيزات عالية في الأنظمة الغذائية الغنية باللحوم المعالجة واللحوم الحمراء، في المقابل، أشارت الدراسات إلى أن الأنظمة الغذائية النباتية التي لا تحتوي على اللحوم الحمراء يمكن أن تقلل من أعراض التهاب المفاصل.

4. الباذنجان

يوجد السولانين في مجموعة من الخضروات تعرف باسم الباذنجان، لم تثبت الدراسات احتمال أن تسبب الباذنجان آلام التهاب المفاصل، قد تتداخل الخضراوات المحتوية على مادة السولانين مع فلورا الأمعاء وتعزز الالتهاب بشكل غير مباشر، تعد الطماطم والفلفل الحلو والفلفل الحار والباذنجان والبطاطس أمثلة على خضروات الباذنجانيات.

5. الكربوهيدرات المكررة

السكريات والحبوب المضافة التي خضعت لمزيد من المعالجة لإزالة الألياف والمعادن هي أمثلة على الكربوهيدرات المكررة، الخبز الأبيض ومجموعة متنوعة من المنتجات المخبوزة والحلويات هي أمثلة قليلة على الأطعمة الغنية بالحبوب المكررة، قد تؤدي النظم الغذائية عالية الكربوهيدرات المكررة إلى تفاقم التهاب المفاصل. تم ربط استهلاك الكربوهيدرات المكررة بزيادة خطر الإصابة بالسمنة ويمكن أن يزيد أيضًا من مقاومة الأنسولين، هذين الأمرين عوامل خطر التهاب المفاصل.