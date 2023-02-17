لو تعاني من التهاب المفاصل.. جرب 3 علاجات منزلية أبرزها الزنجبيل

كتبت ميرفت رشاد

تحدث هشاشة العظام (OA) في الغالب عندما تحتك العظام ببعضها البعض بسبب تآكل الغضروف ، مما يؤدي إلى الاحتكاك ، والإصابة ، والالتهاب، يسبب التهاب المفاصل الروماتويدي ظهور الأعراض في جميع أنحاء الجسم، إنها حالة من أمراض المناعة الذاتية تتطور عندما تستهدف دفاعات الجسم بشكل خاطئ أنسجة المفاصل السليمة، تتضمن بعض الأساليب الطبيعية لتخفيف آلام التهاب المفاصل الحفاظ على نمط حياة نشط ، والتحكم في وزنك ، وتغيير نظامك الغذائي، قد تكون العلاجات البديلة التي تزيد من المرونة أو تقلل من التصلب والتورم ، وإليك أهم العلاجات المنزلية ، وفقا لما نشره موقع " doctor.ndtv".

جرب هذه العلاجات المنزلية للتخفيف من التهاب المفاصل:



1. الزنجبيل



يستخدم الزنجبيل منذ آلاف السنين كعلاج فعال للأيورفيدا لمجموعة متنوعة من الأمراض، يتم استخدامه بشكل شائع في الأنظمة الطبية التقليدية الأخرى، يستفيد من خلال تخفيف الألم وتقليل الوذمة. يمكن استخدام الزنجبيل في أنواع مختلفة من الحساء والسلطات ،المكونات النشطة للزنجبيل ، بما في ذلك جينجيرول، هي التي تمنحه خصائصه المضادة للالتهابات.

2. ماشا



ماشا لها عدد من المزايا الصحية، يمكن مزج زيت السمسم ومسحوق الغرام الأسود لعمل معجون ناعم ، امزج هذه المكونات، لتقليل الآلام والالتهابات المرتبطة بالتهاب المفاصل ، يمكن وضع العجينة على المفاصل.

3. الصبار



يستخدم الصبار منذ فترة طويلة كعلاج لالتهاب المفاصل، نظرًا لأن التهاب المفاصل هو حالة التهابية ، فمن المعروف أن الصبار يقلل الالتهاب، يمكن أن تساعد في منع مشاكل الجهاز الهضمي التي يمكن أن تسببها العلاجات الأخرى المضادة للالتهابات ، مثل العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات (NSAIDs) ، عند تناولها عن طريق الفم.

4. الأطعمة البروبيوتيك



إن امتلاك أمعاء صحية هو أحد أهم الأشياء التي يمكنك القيام بها للسيطرة على التهاب المفاصل،أنت بحاجة إلى ميكروبيوم أمعاء كبير ومتنوع ، مما يعني أنه يجب أن يكون لديك الكثير من البكتيريا الجيدة التي يمكن أن تحمي جسمك، من خلال تضمين المزيد من الأطعمة المزروعة بروبيوتيك مثل الزبادي واللبن الرائب ومخلل الكرنب في نظامك الغذائي ، يمكنك زيادة كمية البكتيريا الصحية في جسمك،يمكن أن تساعد هذه العلاجات المنزلية في تقليل الالتهاب وقد تساعد أيضًا في تقليل الألم والتصلب الناتج عن التهاب المفاصل.