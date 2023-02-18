إقبال كبير من أهالى الطور على قافلة الأزهر الطبية فى يومها الأول

كتب لؤى على

شهدت قافلة الأزهر الطبية الموفدة إلى محافظة جنوب سيناء، إقبالا كبيرا من الأهالى، فى بداية عملها اليوم السبت، للاستفادة من خدماتها المجانية، التى تنوعت بين كشوف وفحوصات طبية وعمليات جراحية فى مختلف التخصصات، بالإضافة إلى توزيع الأدوية بالمجان على الحالات.

وبمجرد وصول قافلة الأزهر الطبية، صباح اليوم إلى مستشفى الزهراء بمدينة الطور، حرص أعضاؤها من الإداريين والفنيين على تنظيم العمل، لاستيعاب أكبر قدر من الحالات المتوافدة على القافلة، من حيث تسكين الأطباء في العيادات المخصصة لكل قسم، والاطمئنان توافر كافة المستلزمات الطبية، وتعليق اللافتات الإرشادية، لتنظيم حركة الأهالي ومنع التزاحم، وتسهيل دخول الحالات المرضية للعيادات، بالإضافة إلى مساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة لإجراء الفحوصات الخاصة بهم.

وأوضح الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر، والمشرف العام على القوافل الطبية بالأزهر ، أن القوافل الطبية بالأزهر تنطلق حسب خطة سنوية بتوجيهات ورعاية خاصة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وذلك في إطار دور الأزهر المجتمعي والإنساني، لتوقيع الكشوف الطبية وإجراء الفحوصات والعمليات مجانًا، للتخفيف عن كاهل المواطنين.

وكانت قافلة الأزهر الطبية الموفدة إلى محافظة جنوب سيناء، قد وصلت مساء أمس الجمعة، بمشاركة نخبة من أساتذة كليات الطب بجامعة الأزهر، وسط حفاوة كبيرة من الأهالي، الذين عبروا عن ترحيبهم وخالص تقديرهم للأزهر ولفضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على تسيير تلك القوافل للتخفيف من معاناة المحتاجين وآلام المرضى.