قافلة الأزهر الشريف تقدم الخدمات الطبية المجانية لأكثر من 10 آلاف مواطن بقنا

قن

قال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، إن القافلة الطبية الموسعة التى نظمتها مشيخة الأزهر الشريف، بمحافظة قنا على في الفترة من 1 إلى 4 فبراير الجارى، بالتنسيق مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، وجمعية رسالة للأعمال الخيرية، ومديرية الصحة بقنا، شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين من مختلف مدن وقرى المحافظة، حيث نجحت في توقيع الكشف الطبى المجاني على عدد 10 آلاف و 579 مواطنا بمراكز أبوتشت و قوص و قفط و قنا، ما بين كشوفات طبية وتحاليل وأشعة ، بالإضافة إلى إجراء عدد 149 عملية جراحية متنوعة بقسم العمليات داخل مستشفى قنا العام، للحالات التى استدعت تدخلات جراحية عاجلة.

وأضاف الداودى، أن القافلة وقعت الكشف الطبى على الحالات في 15 تخصصا طبيا متنوعا، بواقع " 1185 حالة رمد، 905 حالة أسنان، 810 حالة عظام، 628 حالة أطفال، 599 حالة أمراض جلدية، 447 حالة أمراض صدر، 414 حالة أمراض باطنة نساء، 269 حالة نساء وتوليد، 265 حالة أنف وأذن، 258 حالة أمراض مخ وأعصاب، 249 حالة أمراض باطنة رجال، 210 حالة أمراض قلب، 185 حالة مسالك بولية ، 117 حالة جراحة عامة، 47 حالة جراحة أطفال، 1986 تحليل طبى، 1336 قياس ضغط وسكر ، 420 نظاره طبية، 169 أشعة ايكو ، 130 رسم قلب "، مشيرًا إلي أنه من خلال الكشف الطبى والتحاليل والأشعة، تبيّن احتياج بعض الحالات لتدخلات جراحية عاجلة، لذلك قام أساتذة كلية طب جامعة الأزهر بإجراء العمليات الجراحية اللازمة، والتى بلغ عددها 149 حالة بواقع " 33 عملية أنف وأذن، 32 عملية جراحة عامة، 25 عملية عظام، 24 عملية قلب، 24 عملية رمد، 6 عمليات جلدية، 4 عمليات أسنان " .

وعبر الأهالي عن سعادتهم بالقافلة والمجهود المبذول، مؤكدين أن الأزهر الشريف دائمًا ما يكون سباقًا في الأعمال الخيرية، وهو السند والداعم الأول لأهالي المناطق الأكثر احتياجًا من خلال ما يقدمه من قوافل طبية وإغاثية على مدار العام.