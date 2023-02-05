قافلة الأزهر تختتم أعمالها فى قنا بتقديم أكثر من 10 آلاف خدمة طبية مجانية

كتب لؤى على

اختتمت قافلة الأزهر الطبية في محافظة قنا ، أعمالها بعد أربعة أيام من العمل المتواصل في قرى المحافظة: سمهود بمركز أبو تشت، وحجازة بمركز قوص، والبراهمة بمركز قفط، وأولاد عمرو بمركز قنا، لخدمة هذه القرى والقرى المجاورة لها، وذلك تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

وجاءت أعمال اليوم الأخير للقافلة في قرية أولاد عمرو بمركز قنا، وقامت بتوقيع الكشوف الطبيَّة وإجراء التحاليل وأشعة الإيكو والسونار، مع إجراء العمليات بمستشفى قنا العام، وتحويل عدد من الحالات الكبرى إلى مستشفيات جامعة الأزهر بالقاهرة، وذلك في إطار عمل القافلة بالتعاون مع مجلس الوزراء ووزارة الصحة ومحافظة قنا ومشاركة جمعية رسالة للأعمال الخيرية.

وصرح الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر، المشرف العام على القوافل الطبية بالأزهر، أنَّ القافلة أجرت في يومها الرابع والأخير (1400) كشف طبي، وشهدت عيادة العظام الإقبال الأكبر بـ (185) كشفًا، وعيادة الرمد (180) كشفًا، وعيادة الأطفال (160) كشفًا، وأجرى معمل التحاليل (350) تحليلًا، وعمل (45) أشعة «إيكو» على القلب، و(25) رسم قلب، وإجراء (250) اختبار سكر وقياس ضغط، و(92) نظارة نظر، وعدد (7) عمليات في تخصصات العظام والقلب.

وأوضح الدكتور صديق أنَّ القافلة استطاعت خلال عملها في أربعة أيام: إجراء (6700) كشف، وكانت أكثر العيادات إقبالًا: عيادة الرمد (1135) كشفًا، عيادة الأسنان (905) كشوف، عياد العظام (810) كشوف، وعيادة الأطفال (628) كشفًا، وأجرى معمل التحاليل (2000) تحليل، وعمل (170) أشعة «إيكو» على القلب، ورسم القلب (130)، وإجراء (1350) اختبار سكر وقياس ضغط، و(420) نظارة نظر، وعدد (150) عملية في عدد من تخصصات القافلة. وبلغ بذلك إجمالي هذه الخدمات الطبية المتكاملة خلال عمل قافلة الأزهر الطبية في قنا (10580) خدمة إضافة إلى 150 عملية، مؤكدًا أنَّ ما حققته القافلة في قنا يعكس التطوير المستمر في الارتقاء بالقوافل الطبية الأزهرية.

وتعقيبًا على هذه الخدمات التي قدمتها قافلة الأزهر في قنا ، أكد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، أن إنجاز هذا القدر من الكشوف والأشعة والتحاليل والعمليات وغيرها من الخدمات الطبية يبرهن على أهمية هذه القوافل في الوصول إلى الفئات الأكثر استحقاقًا واحتياجًا لهذه الخدمات الطبية المجانية المتكاملة، في إطار دعم جهود الدولة المصرية ومبادراتها من أجل حياة صحية أفضل للمواطنين، وفي إطار الدور المجتمعي والإنساني المهم الذي يضطلع ويقوم به الأزهر.

وضمَّت قافلة الأزهر الطبية خلالها عملها من 1 إلى 4 فبراير نخبة متميزة من (25) طبيبًا من أساتذة الطب وأعضاء هيئة التدريس بكليات الطب بجامعة الأزهر، في (16) تخصصًا، و(2) أخصائي تحاليل طبية بمستشفى الحسين الجامعي، وفني تحاليل طبية من مستشفى السيد جلال، و(2) فني تمريض عمليات من مستشفى السيد جلال، إضافة إلى الطاقم الإداري، مع مشاركة من جمعية رسالة للأعمال الخيرية.

وتنطلق القوافل الطبية بالأزهر حسب خطة سنوية بتوجيهات ورعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في إطار دور الأزهر المجتمعي والإنساني، لتوقيع الكشوف الطبية وإجراء الفحوصات والعمليات مجانًا، والوصول إلى أكبر شريحة من المستحقين لهذه الخدمات الطبية المجانية، للتخفيف عن كاهل المواطنين، وذلك بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.