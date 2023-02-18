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إصابة شخصين بحادث تصادم سيارة ملاكي وتوك توك بطريق قليوب شبين القناطر

السبت، 18 فبراير 2023 02:58 م
إصابة شخصين بحادث تصادم سيارة ملاكي وتوك توك بطريق قليوب شبين القناطر اسعاف - أرشيفية
القليوبية - إبراهيم سالم

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شهد طريق قليوب شبين القناطر بمحافظة القليوبية، حادث تصادم سيارة ملاكي بمركبة توك توك، أمام قرية الزهويين دائرة مركز شرطة شبين القناطر، ما أسفر عن إصابة شخصين، وجرى نقل المصابين للمستشفى ورفع أثار الحادث، وتمكن رجال الإدارة العامة لمرور القليوبية من إعادة الحركة المرورية علي الطريق لطبيعتها.
 
تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية وإخطارًا من مركز شرطة شبين القناطر، بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بدراجة بخارية "توكتوك" بطريق قليوب / شبين القناطر، وإصابة شخصين.
 
على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ومركبة توك توك أمام قرية الزهويين دائرة المركز، كما تبين إصابة شخصين جرى نقلها للمستشفى، لتقديم الإسعافات اللازمة، وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
 
 
 
 

 


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