تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل إمام وخطيب مسجد بشبين القناطر لمارس المقبل

القليوبية - إبراهيم سالم

قررت محكمة جنايات بنها ، الدائرة التاسعة، برئاسة المستشار سامح عبد الغنى رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد حسن خطاب، ومحمود مجدى عبد المقصود، وأمين سر كمال حلمى جاويش، تأجيل نظر قضية اتهام عاطل، وأخرون صدر بحقهم حكما بالإعدام، بقتل إمام وخطيب مسجد بشبين القناطر، لجلسة 14 مارس المقبل لاستدعاء الطبيب الشرعى لمناقشته.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 6022 لسنة 2019 جنايات شبين القناطر، والمقيدة برقم 3089 لسنة 2019 كلى شمال بنها، أن المتهم "محمد ع ج"، عاطل، والمتهم عبد الوهاب عبد الله جودة، 21 سنة، طالب، وعبد الله جودة موسى 58 سنة، موظف، لأنهم فى يوم 22 مارس 2019 دائرة مركز شبين القناطر قتلوا المجنى عليه "سعيد محمد علي"، 58 سنة، إمام وخطيب بمسجد، مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك الغرض أسلحة بيضاء "فأس وشرشرة"، وتربصوا له بمكان الذى أيقنوا سلفا تواجده فيه.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين ما أن ظفروا بالمجنى عليه حتى قاموا بالتعدى عليه بالضرب قاصدين قتله وإزهاق روحه، محدثين إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتى أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أنه اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى، أنهم فى ذات الزمان والمكان شرعوا فى قتل المجنى عليه الطفل "مصطفى س م"، مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم، على قتله، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة بيضاء، موضوع التهمة اللاحقة، وتربصوا له، بالمكان الذى أيقنوا سلفا تواجده فيه، وما أن ظفروا به حتى قاموا بالتعدى عليه بالضرب محدثين إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعى بالأوراق، قاصدين من ذلك إزهاق روحه ولكن خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، ألا وهو مداركة المجنى عليه بالعلاج، كما أن المتهمين حازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء بغير ترخيص وبغير مسوغ من ضرورة شخصية أو حرفية أسلحة بيضاء "فأس وشوم".

وتعود تفاصيل الواقعة، أنه نشب خلاف بين نجل المجنى عليه ووالد المتهم الأول "محمد ع"، تطورت لمشاجرة، وقام الطرفين بعدها بعقد جلسة عرفية للصلح، وبالفعل تم الصلح، وبعد 30 يوما من الجلسة العرفية للصلح قاموا بتجهيز أدوات الجريمة، وشملت "2 فأس، ومنجل وشوم"، وأخفوها داخل عربة كارو وتوجهوا بعد صلاة الجمعة، بعد أن انتهى المجنى عليه من أداء خطبة الجمعة وسط أهالى القرية، وعقب الانتهاء اتبعوا المجنى عليه إلى أرضه التى تبعد عن المسجد حوالى 500 متر.

وما أن استقر المجنى عليه على الأرض انهال عليه المتهم الأول بفأس على رأسه من الخلف، واستكمل الثانى "عبد الوهاب"، باليد الخشبية "شومة"، وأسفر عن ذلك وفاته فى الحال، وكانت قد قضت المحكمة بإعدام المتهمين الـ 3 بجلسة 18 يوليو 2022، غيابيا عن المتهم الأول "الماثل اليوم"، وحضوريا على باقى المتهمين بالإعدام شنقا، إلا أن المتهم الحال "محمد ع"، تمكن من الهروب، إلا أن القدر ساقه إلى حضور ولادة نجلته فى إحدى المستشفيات وقام بالمشاجرة مع أمن المستشفى وبالكشف عليه تبين صدور حكم ضده بالإعدام غيابيا، اما باقى المتهمين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام عقب أن تصدر محكمة النقض حكمها النهائى والبات.