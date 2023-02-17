اليوم السابع
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الجمعة، 17 فبراير 2023 06:16 م
أكرم القصاص
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حصاد الوزارات.. مستشفى أحمد ماهر التعليمي ينظم مؤتمره العلمي الأول بمشاركة خبراء دوليين

الجمعة، 17 فبراير 2023 05:00 م
حصاد الوزارات.. مستشفى أحمد ماهر التعليمي ينظم مؤتمره العلمي الأول بمشاركة خبراء دوليين وزارة الصحة والسكان - أرشيفية

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم الجمعة، نشاطا مكثفا، فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع:

مستشفى أحمد ماهر التعليمي ينظم مؤتمره العلمي الأول بمشاركة خبراء دوليين

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