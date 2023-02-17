حصاد الوزارات.. مستشفى أحمد ماهر التعليمي ينظم مؤتمره العلمي الأول بمشاركة خبراء دوليين

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الجمعة، نشاطا مكثفا، فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع:

مستشفى أحمد ماهر التعليمي ينظم مؤتمره العلمي الأول بمشاركة خبراء دوليين

"الصحة": مليون و580 ألف عملية ضمن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار