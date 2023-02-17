حصاد الوزارات.. مستشفى أحمد ماهر التعليمي ينظم مؤتمره العلمي الأول بمشاركة خبراء دوليين

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الجمعة، نشاطا مكثفا، فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع:
مستشفى أحمد ماهر التعليمي ينظم مؤتمره العلمي الأول بمشاركة خبراء دوليين
النقل تناشد المواطنين المشاركة فى التوعية من مخاطر رشق الأطفال للقطارات بالحجارة
"الصحة": مليون و580 ألف عملية ضمن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار
شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والأمة الإسلامية بذكرى الإسراء والمعراج
«التضامن»: بطاقات الخدمات المتكاملة الملونة لذوى الهمم لا تلغى القديمة
جامعة حلوان تفتتح المرحلة الثالثة لمستشفى بدر الجامعى غدا
معارض "أهلا رمضان" تستقبل اليوم المواطنين بالمحافظات
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