مستشفى أحمد ماهر التعليمي ينظم مؤتمره العلمي الأول بمشاركة خبراء دوليين

كتب وليد عبد السلام

أطلق مستشفى أحمد ماهر التعليمي التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، النسخة الأولى من مؤتمره العلمي، الذي عقد تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان.

تضمن المؤتمر العلمي الأول لمستشفى أحمد ماهر، ورش عمل وجلسات تناظرية، وذلك بهدف تبادل الخبرات والأفكار والمناقشات العلمية، حول أحدث ما توصل إليه العلم في مختلف التخصصات الطبية.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي ل وزارة الصحة والسكان ، إلى أن المؤتمر يضم محاضرات علمية، يلقيها خبراء من كافة الأقسام الجراحية بجميع المنشآت الطبية المصرية، وتشمل (الجراحة العامة، التجميل، العظام، المخ والأعصاب، الأنف والأذن، المسالك البولية، النساء والتوليد، الوجة والفكين، الأسنان) فضلًا عن تنظيم محاضرات في تخصصات (الباطنة العامة، الكبد والجهاز الهضمي، الكلى، الأورام وأنواعها، الأمراض الصدرية، الأطفال، الروماتيزم، التأهيل، الباثولوجيا الإكلينيكية، العلاج الطبيعي).

وأشار «عبدالغفار» إلى مشاركة البروفيسور ليونيل روستينج، الخبير الفرنسي في أمراض الكلى، بهدف مناقشة حالات الزراعة والأجسام المضادة، وحالات فشل الزراعة الإكلينيكية، بما يساهم في تبادل الخبرات العلمية وصقل مهارات الأطباء المصريين، منوها إلى عقد 9 ورش عمل في (المناظير الجراحية، جراحة الأطفال، التأهيل عن رسم العصب والعضلات، العظام عن مفصل الركبة، التغذية العلاجية، الصيدلية الإكلينيكية).

ومن جانبه، قال الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إن وزارة الصحة والسكان، حريصة على تنظيم المؤتمرات العلمية بشكلٍ دروي بهدف تبادل الخبرات ورفع كفاءة الفرق الطبية العاملة بالمنشآت الصحية التابعة للوزارة، مؤكدًا أن هذا المؤتمر، كان له دور أساسي في الاستفادة من خبرات الاستشاريين والخبراء الدوليين بكافة التخصصات العلمية.

ولفت الدكتور هاني إمبابي مدير عام مستشفى أحمد ماهر ورئيس المؤتمر، إلى مناقشة البعد الاقتصادي المؤثر على الصحة، وذلك من منظور المستشفيات العامة، حيث يستهدف هذا النقاش الخروج بتوصيات تضمن استمرارية تقديم الخدمات الصحية ذات الجودة للمواطن المصري.

وعلى هامش المؤتمر، تم تكريم الدكتور محمد فوزي السودة رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية السابق، تقديرا لإسهاماته وجهوده المبذولة خلال فترة تولية رئاسة الهيئة، بالإضافة إلى تكريم عدد من قيادات ومديري المستشفى السابقين.

يذكر أن مستشفى أحمد ماهر التعليمي، يقدم الخدمات الطبية في كافة التخصصات الطبية، إلى جانب تقديم الخدمات في أقسام الأشعة العادية والتشخيصية، وقسم المعمل الذي يتيح كافة التحاليل الطبية.