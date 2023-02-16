هل تناول الكثير من التونة يؤدى للتسمم بالزئبق؟

كتبت ميرفت رشاد

تحتوى معظم الأسماك الدهنية على أحماض أوميجا 3 الدهنية، والتى يُعرف عنها أنها تساعد فى تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والمساعدة فى الصحة الإدراكية، ويمكن لأوميجا 3 الموجودة فى الأسماك أيضًا أن تقلل من خطر الإصابة بالاكتئاب وتساعد فى تحسين الصحة العقلية، وعلى الرغم من أن الأسماك تحتوى على الكثير من الفوائد الصحية، إلا أنها قد تزيد أيضًا من تعرضك للزئبق، فهل من الممكن بالفعل الإصابة بالتسمم بالزئبق حال الإفراط فى تناول التونة المعلبة ؟ إليك كل ما تريد معرفته، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

لماذا تحتوى التونة على الزئبق؟

لا يمكنك تناول المأكولات البحرية دون استهلاك بعض مستويات الزئبق، لأنه موجود دائمًا فى المحيطات ولأنه معدن طبيعى، بشكل عام، من المعروف أن الأسماك الكبيرة تحتوى على مستويات أعلى من الزئبق لأنها تتغذى على الأسماك الأصغر وتمتص الزئبق أيضًا.

والتونة لا تحصل فقط على الزئبق من التغذية على الأسماك الأخرى، لكن هذا المعدن يتراكم أيضًا بمرور الوقت فى أنسجة التونة لأنه لا يمكنهم التخلص منه بسهولة، هذا المزيج من العوامل يجعل الزئبق مشكلة كبيرة فى التونة على وجه التحديد.

ما الضرر الذى يمكن أن يلحقه الزئبق بجسمك؟

ووفقًا لوكالة حماية البيئة الأمريكية يعتبر الزئبق سمًا عصبيًا يمكن أن يكون له آثار جانبية صحية سلبية إذا تم استهلاكه بكميات أكبر - مثل فقدان خلايا الدماغ والمهارات الحركية، وتدهور الذاكرة، ومشاعر القلق، وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب -وبشكل أكثر تحديدًا- ميثيل الزئبق هو نوع الزئبق الموجود فى المأكولات البحرية والأسماك، مثل التونة، ويمكن أن تؤدى المستويات العالية منه إلى التسمم.

وقالت وكالة حماية البيئة إن أعراض التسمم بميثيل الزئبق تشمل ضعف الكلام أو السمع ، وفقدان الرؤية المحيطية ، وضعف العضلات ، والشعور بالدبابيس والإبر في جسمك.

ما هى كمية الزئبق التى يمكن أن تؤدى إلى تسمم فعلى؟

لسوء الحظ لا يوجد مقياس واضح لمعرفة كمية التونة التى يمكنك تناولها قبل المخاطرة بالتسمم بالزئبق، لا سيما بالنظر إلى أن النتائج الجديدة بشأن التونة المعلبة تحتوى غالبًا على ارتفاعات زئبقية غير متوقعة.

اقتراحات المأكولات البحرية منخفضة الزئبق

من المهم أن تتذكر أنه فى أى وقت تستهلك فيه المأكولات البحرية، فمن المرجح أن تضع مستوى معينًا من الزئبق في جسمك، وهناك أنواع من الأسماك والمحار تحتوى على كمية أقل من مثل السلطعون الجمبرى والحبار والبلطى وسمك القد والسلمون والمحار، إذا كنت تبحث عن عناصر معلبة يمكنك الحصول عليها وتخزينها ولا تحتوى على قدر كبير من التعرض للزئبق مثل التونة المعلبة، فجرّب شيئًا مثل الأنشوجة أو السردين ، وكلاهما يعتبر ضمن فئة "الزئبق المنخفض".