7 أطعمة تعزز مزاجك.. أبرزها التونة والشيكولاتة

كتب حسام الشقويرى

هناك العديد من الأطعمة التى ثبت علميًا أنها تمنح الناس دفعة من السعادة مثل المكسرات البرازيلية، وتحتوى بعضها على مركبات تحفز إنتاج هرمونات معينة تجعلك تشعر بالسعادة، بينما يمكن للأطعمة الأخرى مثل القهوة أن تمنع المركبات التى قد تجعلك تشعر بالسوء، وفقا لما نشره موقع realsimple.

أطعمة للمساعدة فى تعزيز حالتك المزاجية خلال فصلى الخريف والشتاء

1 - سلمون وتونة الباكورة

تساهم وفرة أحماض أوميجا 3 الدهنية في الأسماك مثل السلمون والتونة الباكورة فى تحسين الحالة المزاجية وتخفيف الاكتئاب من خلال تأثير دهون أوميجا 3 كجزيئات إشارات مضادة للالتهابات، وفي دورها الهيكلي في الدماغ.

ويوضح كيسي مينز، طبيب فى ستانفورد ومحرر مشارك فى المجلة الدولية لعكس الأمراض والوقاية منها، "من المهم معرفة أن 60% من أنسجة المخ تتكون من الدهون، لذا فإن اختيارات الدهون التى ندمجها في نظامنا الغذائي لها تأثير كبير على بنية ووظيفة أدمغتنا".

2 - الشيكولاتة الداكنة

تساعد قطعة الشيكولاتة حقًا في تحسين حالتك المزاجية! ويقول الدكتور مينز: "أظهرت الدراسات أن استهلاك الشيكولاتة الداكنة يرتبط بانخفاض احتمالات ظهور أعراض الاكتئاب ذات الصلة السريرية، حيث إن الأفراد الذين يستهلكون أكبر كمية من الشيكولاتة الداكنة لديهم احتمالات أقل بنسبة 57% لأعراض الاكتئاب مقارنة بأولئك الذين لم يبلغوا عن استهلاك شيكولاتة داكنة.. وقد يكون هذا مرتبطًا بمواد كيميائية في الشيكولاتة الداكنة تسمى بوليفينول الكاكاو، وهي مضادات أكسدة قوية، وقد تحسن الملامح الالتهابية، وهناك أيضًا مكونات ذات تأثير نفسي في الشيكولاتة، والتى قد تنتج مشاعر إيجابية".

3 - الأطعمة المخمرة

بالإضافة إلى دعم صحة الأمعاء الجيدة، فإن الأطعمة المخمرة، مثل مخلل الملفوف والزبادي والكيمتشي، قد يكون لها أيضًا تأثير إيجابي على مزاجك. وتحتوي هذه الأطعمة على البروبيوتيك، ووفقًا لدراسات عديدة قد تزيد من مستويات السيروتونين وهذا مهم بشكل خاص لأن السيروتونين - يسمى أحيانًا "هرمون السعادة" - مسئول عن تحسين مزاجك.

4 - جوز برازيلي

يرتبط تناول كميات كبيرة من السيلينيوم الموجود بالجوز بانخفاض معدل انتشار الاكتئاب، حتى بعد التعديل لعدة متغيرات. والعكس صحيح أيضًا، حيث إن نقص السيلينيوم شائع لدى الأشخاص المصابين بالاكتئاب.

5 - السبانخ

تلعب الفيتامينات الموجودة في السبانخ دورًا في إنتاج مواد كيميائية في الدماغ تؤثر على الحالة المزاجية ووظائف الدماغ الأخرى، بالإضافة إلى ذلك قد يكون انخفاض مستويات فيتامين ب 12 وفيتامينات ب الأخرى، مثل فيتامين ب 6 وحمض الفوليك، مرتبطًا بالاكتئاب، إذا لم تكن من محبي الخضراوات الورقية الداكنة، يمكنك الحصول على فيتامينات ب عن طريق تناول أطعمة مثل الموز والبيض.

6 - القهوة

شرب فنجان من القهوة يمكن أن يساعد في إخراجك من حالة الفوضى، في حين أن الكافيين قد يجعل بعض الناس يشعرون بالتوتر أو القلق، فإنه يمكن أيضًا أن يوقف مركبًا طبيعيًا يسمى الأدينوزين من الارتباط بمستقبلات الدماغ التي تحفز التعب. وهذا بدوره يزيد من اليقظة والانتباه، وبالتالي يكون له تأثير إيجابي على مزاجك.

7 - الفول والعدس