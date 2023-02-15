وزيرة الهجرة وسفير الكويت يشهدان تسليم مراكب صيد لصغار الصيادين بأسوان ..صور

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

شهدت السفيرة سها جندى وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسفير غانم صقر الغانم، سفير دولة الكويت بالقاهرة، والدكتورة غادة يحيى، نائب محافظ أسوان، اليوم الأربعاء، احتفالية توزيع مؤسسة صناع الخير للتنمية، عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى 24 مركب صيد حديثة ومستلزمات الصيد على صغار الصيادين من أهالي قرية الطويسة مركز دراو محافظة أسوان.

يأتى ذلك في إطار جهود تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة وضمن فعاليات المبادرة الرئاسية مراكب النجاة وبالتعاون مع جمعية النجاة الخيرية والمكتب الكويتى للأعمال الخيرية بالقاهرة.

واستمعت وزيرة الهجرة وسفير الكويت ونائبة المحافظ، لشرح حول أعداد مبادرة تسليم المراكب لصغار الصيادين ومساعدتهم فى تطوير الحرفة وزيادة الدخل، كما تحدثت وزيرة الهجرة مع الصيادين أثناء الجولة، والتقطت الصورة التذكارية معهم.

وصرح هانى عبد الفتاح، المدير التنفيذى لصناع الخير، بأن توزيع مراكب الصيد يتم لدعم صغار الصيادين فى تأمين مصدر دخل أوفر لهم من خلال تحفيزهم على تطوير حرفتهم بتسليمهم مراكب صيد حديثة مزودة بموتور ومعدات صيد حديثة كاملة استثمارا لمهاراتهم التى اكتسبوها فى الصيد.

وتابع هانى عبد الفتاح، أنه تم من خلال المبادرة وداخل محافظة أسوان تنظيم دورة للمستفيدين للتدريب على أساليب الصيد الحديثة، وتم اختيار مشروع مراكب الصيد لكى يتناسب مع مهارات وطبيعة النشاط الاقتصادى الأكثر انتشارا داخل القري المستهدفة وكون هذه القري مشاطئة لنهر النيل، وتم اختيار المستفيدين لتسليمهم المراكب من أهالي القرية محترفي الصيد وممن يجيدون الصيد ولا يمتلكون مراكب ويعولون أسر كبيرة وليس لهم مصدر دخل آخر غير حرفة الصيد والمراكب التى يتم تسليمها لصغار الصيادين بالإضافة الى معدات الصيد يتم تسليمها بالمجان تماما دون أن يتكلف الصياد المستفيد اى تكلفة مادية.

وأشار عبد الفتاح إلى أن مؤسسة صناع الخير للتنمية ووزارة الهجرة سبق لهما توقيع بروتوكول تعاون مشترك يهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة في المحافظات التي تنتشر بها ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وبما تشمله من توفير رعاية صحية، وتقديم خدمات طبية، وعمليات جراحية، وفقاً للمتطلبات الخاصة بكل محافظة خاصة في القرى الأكثر فقراً ، والتعاون للاستفادة من الأطباء المصريين بالخارج في تدريب الكوادر الطبية بالإضافة لتنظيم شبكة قوافل طبية وعيادات متنقلة في إطار مبادرة "مراكب النجاة" لصالح أهالي القرى المصدرة للهجرة غير الشرعية، ضمن خطة تنفيذية لتحقيق أهداف المبادرتين بما يتضمن توعية المجتمع بمخاطر الهجرة غير الشرعية والتعريف بسبل الهجرة الآمنة وتوفير البدائل الإيجابية من تدريب وفرص عمل وريادة أعمال للشباب خاصة في المحافظات التي تنتشر بها ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وذلك من خلال العمل على تنمية المجتمع وتحسين مستوى معيشة الفرد بما يحقق تنمية مستدامة تساعد في مكافحة الهجرة غير الشرعية.