وزيرة الهجرة تتفقد مبادرة "قدم صحيح" لعلاج مرضى القدم السكرى بأسوان.. صور

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

تفقدت السفيرة سها جندى، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، يرافقها سفير دولة الكويت بالقاهرة، اليوم الأربعاء، توسعات مبادرة قدم صحيح لعلاج مرضى القدم السكرى فى جنوب مصر داخل جامعة اسوان وذلك في اطار جهود تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

رافق وزيرة الهجرة خلال الجولة الدكتوره غادة يحيى نائب محافظ أسوان والدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة اسوان، وعدد من القيادات التنفيذية والمؤسسية بالمحافظة.

وأكد هانى عبد الفتاح، المدير التنفيذى لمؤسسة صناع الخير، أنه نظرا لزيادة إقبال الأهالى فى محافظة أسوان من مرضى القدم السكرى على الاستفادة من خدمات مبادرة قدم صحيح لحمايتهم من البتر، وفى إطار التوسع فى تقديم خدمات طبية ذات جودة تم مضاعفة أعداد المستفيدين من مبادرة قدم صحيح داخل غرفة المبادرة بمستشفيات جامعة أسوان.

وأضاف المدير التنفيذى لمؤسسة صناع الخير، أن مبادرة قدم صحيح تستهدف دعم مرضى القدم السكري غير القادرين في حمايتهم من بتر القدم من خلال التعاون مع أساتذة الأوعية الدموية في 20 جامعة مصرية وتخصيص غرفة للمبادرة في كل مستشفى جامعي داخل هذه الجامعات على مستوي الجمهورية وداخل غرف مبادرة قدم صحيح ال20 في الجامعات المصرية تم حتى الان توقيع الكشف وعمل الغيارات والمتابعة ل4500 مريض على مستوى الجمهورة صرف العلاج ومستلزمات الغيار لعدد 1100 مريض ولم يتم بتر قدم واحده بينهم حيث تتكلف حقيبة العلاج الشهرى ومستلزمات الغيار للمريض الواحد من 3.5 الى 4 الاف جنيه وان جميع خدمات المبادرة يتم تقدميها للمرضى بالمجان تماما.

واشار عبدالفتاح إلى أن مؤسسة صناع الخير للتنمية ووزارة الهجرة سبق لهما توقيع بروتوكول تعاون مشترك يهدف الى للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة في المحافظات التي تنتشر بها ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وبما تشمله من توفير رعاية صحية، وتقديم خدمات طبية، وعمليات جراحية، وفقاً للمتطلبات الخاصة بكل محافظة خاصة في القرى الأكثر فقراً ، والتعاون للاستفادة من الأطباء المصريين بالخارج في تدريب الكوادر الطبية بالإضافة لتنظيم شبكة قوافل طبية وعيادات متنقلة في إطار مبادرة "مراكب النجاة" لصالح أهالي القرى المصدرة للهجرة غير الشرعية، ضمن خطة تنفيذية لتحقيق أهداف المبادرتين بما يتضمن توعية المجتمع بمخاطر الهجرة غير الشرعية والتعريف بسبل الهجرة الآمنة وتوفير البدائل الإيجابية من تدريب وفرص عمل وريادة أعمال للشباب خاصة في المحافظات التي تنتشر بها ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وذلك من خلال العمل على تنمية المجتمع وتحسين مستوى معيشة الفرد بما يحقق تنمية مستدامة تساعد في مكافحة الهجرة غير الشرعية.

يذكر ان وزارة الهجرة وصناع الخير سبق لهما وتعاونا فى تقديم خدمات لعدد من القرى المصدرة للهجرة غير الشرعية منها قرية الحرجة مركز ناصر بمحافظة بنى سويف وبعض قرى النوبة بأسوان وقرية كريم بساط الدين مركز شربين بالدقهلية وعدد من قرى محافظة الفيوم وشملت هذه الخدمات تنظيم قوافل الكشف على أمراض العيون للأهالي وتشخيص الاحتياج لنظارات طبية وتسليم النظارات وتشخيص الاحتياج لعمليات جراحية واجراء العمليات بالمجان تماما.