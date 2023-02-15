مركز صالح كامل بجامعة الأزهر يوافق على رفع مجلاته العلمية على بنك المعرفة

كتب لؤى على

صدق مجلس إدارة مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي ب جامعة الأزهر ، خلال اجتماعه الذي عقد بحضور الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور ياسر عبده يماني، والدكتور محمد برس، المستشار المالي لرئيس الجامعة مدير المركز؛ على رفع المجلات العلمية للمركز على موقع بنك المعرفة المصري؛ رفعًا لتصنيف جامعة الأزهر ومركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي، ودعمًا للباحثين في مجالات الاقتصاد الإسلامي.

وناقش مجلس الإدارة دراسة عمل دبلومات مهنية في تخصص الاقتصاد الإسلامي، شريطة أن تكون هذه الدبلومات المهنية تلبي حاجة سوق العمل، وتناول الاجتماع الخطة المستقبلية لأنشطة المركز وبروتوكولات التعاون مع بعض المؤسسات الوطنية بعد أخذ الموافقات اللازمة في سبيل النهوض والارتقاء بالمركز؛ بوصفه مركزًا متميزًا وفريدًا من نوعه في الجامعات المصرية.

وطالب الاجتماع المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص بالاهتمام بالنشر العلمي كل في مجال تخصصه مع الأخذ في الاعتبار جودة الأبحاث العلمية، وأن يكون لها مردود إيجابي على المجتمع، تنفيذًا لأهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030م في الجمهورية الجديدة؛ انطلاقًا من أن البحث العلمي هو القاطرة الحقيقية للتنمية الشاملة.