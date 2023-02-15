محافظ الدقهلية: شراء 65 معدة نظافة بتكلفة 73 مليون جنيه خلال 2023

شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء تسليم الدفعة الرابعة من معدات النظافة وتحسين البيئة بـ 9 معدات وهم "6 سيارات سوزوكى قلاب 1 طن، 3 عربيات مكبس 6 متر"، ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى 2022/2023، سيتم توزيعهم على مراكز "حى غرب، مركز المنصوره، بلقاس".

جاء ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضرورة الاهتمام بملف تحسين البيئة وتطوير منظومة النظافة بالمحافظات عن طريق شراء المعدات والآلات التى تسهم فى تطوير المنظومه، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وفى إطار المتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن.

وأشار مختار، إلى أن الدقهلية تعد من أولى المحافظات فى الحصول على معدات تحسين البيئة ضمن الخطة الاستثمارية للعام الحالى، لتطوير منظومة النظافة ورفع كفاءة الشوارع والميادين بنطاق المحافظة، لافتا إلى أنه تم التعاقد مع وزارة الانتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع، لتوريد معدات الخطة بالكامل انطلاقا من الاهتمام البالغ بملف النظافة وتحسين البيئة.

وقال إن إجمالى معدات الخطة هذا العام 65 معدة بتكلفة إجمالية قدرها 73 مليون جنيه سيتم توزيعهم على مراكز ومدن وأحياء المحافظة، تم توريد 41 معدة حتى الآن ومتبقى 24 معده، مشيرًا إلى أنه يتم متابعة توريد باقى المعدات وفقا للتعاقد المشار إليه مع وزارة الانتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع بدعم ومساندة وزارة التنمية المحلية.

وشدد محافظ الدقهلية، على أن من أولويات الدوله دعم منظومة النظافة وملف تحسين البيئة لتحسين مستوى الخدمه المقدمه للمواطنين وتطوير الشوارع والميادين، موجهًا بضرورة الصيانة المستمرة لكافة المعدات للحفاظ على كفائتها ووضع خطة عمل وخطة صيانة لكافة المعدات الجديدة.

حضر التسليم المحاسب السيد النخيلى رئيس حى غرب المنصوره، ورحاب المزين رئيس مركز المنصوره، والدكتور عمرو عبدالعاطى رئيس حى شرق المنصورة.