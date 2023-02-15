محافظ الدقهلية يفتتح مشروعات خدمية فى طلخا بتكلفة 16 مليون جنيه

إفتتح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، اليوم الاربعاء عدد من المشروعات الخدمية بمركز ومدينة طلخا، في قطاعات التعليم والتموين بتكلفة 16 مليون جنيه.

وأكد " المحافظ " علي أن من أولي اهتمامات رئيس الجمهورية دعم قطاعات التعليم والصحه والتموين لتلبية متطلبات المواطنين، موجهاً بتوفير الدعم الكامل لهذه القطاعات، من خلال توفير الاعتمادات المالية لإنشاء وتطوير ورفع كفاءة هذه القطاعات .

جاء ذلك بحضور المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين، و ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم ، والمهندسة هشام عطية مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، وأعضاء مجلس النواب، والنائب السيد خضر، والنائب رضا غازي، والمحاسب محمد أمين رئيس مركز ومدينة طلخا .

ففي قطاع التعليم افتتح " مختار " مدرسة كتامة للتعليم الاساسي بعد تطويرها ورفع كفائتها بإجمالي عدد فصول 21 فصل تعليمي بتكلفة إجمالية 8 مليون و 500 الف جنيه، كما افتتح توسعات مدرسة كفور العرب الابتدائية بتكلفة إجمالية 6 مليون جنيه .

وفي قطاع التموين افتتح المحافظ مركز خدمة المواطنين المطور بقرية بساط ، والذى تم إنشائه على مساحة 60 متر مربع ويضم عدد 4 شبابيك بتكلفة إجمالية 1 مليون و 200 الف جنيه.

واستمع " مختار " لمطالب أهالي قرية كتامة حول تغطية مصرف القرية لمروره وسط الكتلة السكانية، وأكد علي دراسة هذا المطلب بالتنسيق مع وزير الري وتوفير الاعتمادات اللازمة لتغطية هذا المصرف بمعرفة وزارة الري .

وأكد " المحافظ " علي أننا نعمل جميعاً في الجهاز التنفيذي للمحافظة بالتعاون مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ من أجل تلبية احتياجات المواطنين في كافة القطاعات الخدمية المختلفة ، وبمشاركة المجتمع المدني بالدقهلية الذي ضرب اروع المثل في المشاركة المجتمعية في البناء والتنمية التي تشهدها المحافظة .