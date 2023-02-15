صحة الدقهلية: إجراء 21 ألف جلسة علاج طبيعى خلال أسبوعين بمستشفيات المديرية

الدقهلية: محمد الحبشى

أشاد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بجهود إدارة العلاج الطبيعى خلال الأسبوعين الماضيين فى تكثيف المرور على أقسام وعيادات العلاج الطبيعى بالمستشفيات والوحدات الصحية بمدن ومراكز المحافظة.

وتفقد مكين، 50 قسمًا وعيادة للعلاج الطبيعى بمختلف المستشفيات والوحدات التابعة للمديرية منها إدارات بلقاس ونبروة ودكرنس فضلاً عن منية النصر، أجا، ميت غمر .

وكشف الدكتور أكرم عبد المنعم مدير إدارة العلاج الطبيعى أن إجمالى عدد الحالات التى استقبلتها الأقسام والعيادات التابعة خلال الأسبوعين الماضيين، بلغ نحو 8922 حالة، فيما تخطى عدد الجلسات حاجز الـ 21 ألفاً اشتملت على 2015 جلسة لمرضى الغسيل الكلوى.

وأضاف عبد المنعم، أن عدد الجلسات فيما يخص أقسام الداخلى والعناية تجاوز 1200 جلسة لافتاً إلى الدور الفعال للتدخل المبكر للعلاج الطبيعى مع مرضى العناية المركزة والذى يساعدهم فى حركتهم وتقييم المضاعفات المرتبطة بدخولهم العناية مثل "ضعف العضلات، ضعف عضلة القلب والرئتين، قرح الفراش"، كما يساهم فى تقليل مكوث المريض فى العناية المركزة بشكل خاص والمستشفى بشكل عام.

وتأتى تلك الجهود فى إطار حرص الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، على توسيع نطاق خدمات الرعاية الصحية شاملة وتقديمها لجميع المواطنين بطريقة سهلة وميسرة، وبناء على توجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتوفير شبكة مُتكامِلة من خدمات الرعاية الصحية.