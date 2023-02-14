"الريف المصرى الجديد" تشارك فى حملة "سكن ودفا" بتوزيع أكثر من 4 آلاف بطانية

وقعت شركة تنمية الريف المصرى الجديد، المسئولة عن إدارة وتنفيذ المشروع القومى لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان، بروتوكول تعاون مع "مؤسسة مصر الخير"، وذلك بهدف المساهمة فى دعم مجال التكافل الاجتماعى، وفى مقدمته حملة "سكن ودفا" لشتاء عام 2022-2023، من خلال توزيع ما يزيد على 4 آلاف بطانية بمناطق الشركة ومناطق أخرى متفرقة.

قام بتوقيع البروتوكول المهندس عمرو عبد الوهاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد والمهندسة أمل مبدى، المدير التنفيذى لتنمية الموارد بمؤسسة "مصر الخير".

ويعتبر هذا هو التعاون الأول بين الطرفين، واللذين أعربا خلال مراسم توقيع البروتوكول عن أملهما فى استمرار التنسيق والتعاون المثمر بينهما لخدمة المجتمع والمواطن المصرى.

كما اتفق الطرفان على تطوير التعاون المشترك بين كلٍ من "شركة تنمية الريف المصرى الجديد" و"مؤسسة مصر الخير" لتنفيذ المزيد من المبادرات التنموية التى تخدم المجتمع لتحقيق الأنشطة المتفق عليها فى بروتوكول التعاون.

أكد اللواء عمرو عبد الوهاب خلال مراسم توقيع البروتوكول على ترحيبه بالتعاون مع "مؤسسة مصر الخير" الرائدة فى مجال العمل المجتمعى والتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن هذا البروتوكول من شأنه أن يدعم خطط التنمية، وهو ما تتطلع إليه شركة تنمية الريف المصرى الجديد ضمن أنشطتها فى مختلف صور ومجالات التنمية المستدامة، كما يأتى ذلك فى إطار المسئولية المجتمعية لشركة تنمية الريف المصرى الجديد وحرصها على توفير الدعم والخدمات الإنسانية والحماية الاجتماعية للمزارعين والعاملين لدى المنتفعين بأراضى مشروع الـ 1.5 مليون فدان ومناطق متفرقة بمحافظتى مطروح والمنيا.

وحرص رئيس "الريف المصرى الجديد" خلال اللقاء على عرض الخطة الاستراتيجية للشركة والتى تتبنى منهجًا واضحًا فيما يخص مسئوليتها المجتمعية، والعمل على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، تماشيًا مع مبادئ ورؤية مصر 2030.

و أكد عبد الوهاب أن قيام "شركة تنمية الريف المصرى الجديد" بدعم وتبنى مثل هذه الحملات والمبادرات الاجتماعية والإنسانية يأتى فى إطار الحرص على المشاركة المجتمعية التى تعتبر من أهم استراتيجيات الشركة، وخاصة فى مجال الرعاية الاجتماعية والصحية، لافتًا إلى أن شركة تنمية الريف المصرى الجديد تسعى دائمًا - وخاصة من خلال مثل هذه المبادرات الاجتماعية - إلى وصول خدماتها التكافلية والرعاية المجتمعية لمختلف المواطنين من أهالى القرى والمحافظات، وفى مقدمتهم العاملين والمنتفعين بأراضى المشروع القومى لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان.