أخبار الاقتصاد اليوم .. صعود مؤشر البورصة المصرية وانخفاض الذهب

كتب - إسلام سعيد

نشر اليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الاقتصادية الهامة المرتبطة بأداء البورصات في مصر والخليج وكذلك سوق الذهب، إضافة إلى أداء الوزارات الاقتصادية، ونستعرض أهم الاخبار الاقتصادية.

غرفة الغربية: إقبال غير مسبوق للمواطنين على معرض أهلا رمضان بالمحافظة

11.6 مليار جنيه ضرائب ورسوما محصلة بجمارك الإسكندرية خلال يناير 2023

"القابضة للغازات الطبيعية": مصر تستهدف حفر حوالي 30 بئرا استكشافية

التخطيط: 3 شركات مصرية بين الفائزين خلال قمة شركات ناشئة بلا حدود

9 مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون بين قطاع البترول والشركات العالمية

المجلس التصديرى للملابس: 13شركة مصرية تشارك بمعرض "ماجيك شو" بأمريكا

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 14فبراير 2023 فى مصر والبورصة العالمية

رئيس اقتصادية قناة السويس يبحث التعاون المشترك مع DAI اليابانية بقطاع الإنشاءات