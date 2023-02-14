أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 14فبراير 2023 فى مصر والبورصة العالمية

كتب إسلام سعيد

ينشر اليوم السابع آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 14 فبراير 2023 في مصر، وذلك عقب انخفاض الأسعار بحوالي 10 جنيهات صباح اليوم، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجا في سوق الصاغة 1710 جنيهات بدون إضافة مصنعية.



أسعار الذهب اليوم: عيار 18 يسجل 1466 جنيها.

عيار 21 يسجل 1710 جنيهات.

عيار 24 يسجل 1954 جنيها.

الجنيه الذهب يسجل 13680 جنيها.

سوق الذهب يترقب التضخم الأمريكي

كشف تقرير جولد بيليون، ارتفاع أسعار الذهب يوم الثلاثاء بسبب تراجع الدولار عالمياً، مع استعداد المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية التي قد تحدد الخطوات التالية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في خطط سياسته النقدية، وارتفع الذهب بنسبة 0.50% إلى 1863 دولار ، بعد أن هبط إلى أدنى مستوياته منذ أوائل يناير في الجلسة السابقة، وأصبح الذهب عرضة لارتفاع أسعار الفائدة، مما يرفع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالأصل غير العائد.

وأضاف التقرير الفني لجولد بيليون، أنه أظهر اتجاه تراجع التضخم في الولايات المتحدة علامات تباطؤ حتى لو كان مؤقتا، فإن الحذر من بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشدد قد يقوض معنويات المخاطرة والذهب بينما قد يجد الدولار مزيداً من الدعم، ويترقب المستثمرون باهتمام بيانات مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة لشهر يناير المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم

وأوضح التقرير، إذا جاء مؤشر أسعار المستهلكين أضعف من المتوقع، فمن المحتمل أن يتحمل البنك المركزي الأمريكي إبطاء رفع أسعار الفائدة، وقد يعني هذا استئناف ضعف الدولار الأمريكي وانتعاش الذهب، وأشار العديد من صانعي السياسة في الاحتياطي الفيدرالي مؤخرا إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة لخفض التضخم إلى هدف 2%، وتتوقع أسواق المال أن يصل معدل الفائدة المستهدف من بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى ذروته عند 5.1% في يوليو، من 4.5% إلى 4.75%.

وكشف التقرير أن مستثمري الذهب يحاولون توقع الخطوة التالية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، مع وجود مؤشرات قد يحتاج (بنك الاحتياطي الفيدرالي) إلى البقاء متشددا لفترة أطول، ومع ذلك ونتوقع أن يظل الدولار الأضعف في مسار هبوطي لبقية العام ، مما يدعم الذهب

ومن المقرر أن تعلن شركات تعدين الذهب عن هوامش ربح أفضل للربع الرابع حيث من المتوقع أن تتراجع تكاليف الطاقة والعمالة المرتفعة، التي أثرت على صافي الدخل في معظم عام 2022، بحسب جولد بيليون، وقفزت تكاليف الاستدامة الشاملة (AISC) ، وهي مقياس صناعي يعكس إجمالي النفقات ، بمقدار الثلث في الأرباع الأربعة الماضية في أكبر شركات التعدين Barrick Gold Corp و Newmont Corp، لكنها الآن من المتوقع أن تنخفض، وانخفضت تكاليف إنتاج الذهب قليلا، لذلك من المفترض أن نرى هوامش أفضل في الربع الرابع، ومتوقع تحسن هوامش الربح في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر مقارنة بالربع السابق.

يشار إلي أن الذهب الذي يعتبر أصلًا آمنًا في أوقات عدم اليقين والتضخم وصل إلى 2000 دولار بعد غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير 2022، لكنه انخفض بنسبة 21% في الأشهر الثمانية التالية حيث رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، وهو ما سبب معظم الأضرار في عام 2022 ،ولكن متوقع توسع الهامش في عام 2023 بسبب ارتفاع أسعار الذهب.