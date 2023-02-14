التخطيط: 3 شركات مصرية بين الفائزين خلال قمة شركات ناشئة بلا حدود

كتبت أسماء أمين

تحت رعاية وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبمشاركة وفود من 19 دولة حول العالم اختتمت في القاهرة أعمال النسخة الرابعة من "قمة الشركات الناشئة بلا حدود" وحصدت ثلاث شركات مصرية ثلاث من جوائز القمة.

شارك في فعاليات القمة نخبة من أبرز الخبراء والمستثمرين في مجال الشركات الناشئة بهدف تقديم الدعم لرواد الأعمال من جميع أنحاء العالم وتشجيعهم على التنوع والابتكار والتأثير حضر أعمال القمة مجموعة من ممثلي شركات رأس مال المخاطر ومسرعات الاعمال لتقديم الفرص الاستثمارية لرواد الأعمال لمساعدتهم على التوسع والنمو.

وخلال القمة تم تنظيم مسابقتين بقيمة تتخطى 50 ألف دولار، الأولى we make future وتقام للشركات الناشئة تنافس فيها خمسة شركات إيطالية مقابل ١٠ شركات مصرية ومن الشرق الأوسط فاز في المسابقة ٣ شركات مصرية ففي المركز الاول حلت من مصر شركة

‏: Notchnco from Egypt

‏Found & CEO: Bassem Nassif

والمركز الثاني

‏: Yalla Super App from Egypt

‏CEO & Co-founder: Mahmoud

والمركز الثالث

‏: SkillGym from Italy

‏Head of Revenue and Business Design: Matteo Malatesta

والمركز الرابع

‏: Talents Arena from Egypt

‏Founder & CEO: Aya ElGebeely

وفاز بالمركز الخامس

‏: Golee from Italy

‏CEO: Tommaso Guerra

‏‎الذي حضر نيابة عن الفريق

‏Legal & Finance: Antonino Ceraolo

وفاز بالمركز السادس

‏ AR Market from Italy

CEO & Serial entrepreneur: Andrea Baldini

وفي المسابقة الثانية startup world club فاز بالمركز الأول الشركة الفلسطينية Intella تأهل للنهائيات في سان فرانسيسكو وهي أكبر مسابقة عالمية للشركات الناشئة

وشهدت فعاليات اليوم الثاني عدد من ورش العمل والجلسات الحوارية الرئيسية والتفاعلية ناقشت موضوعات أساسية منها الموهبة، تكنولوجيا المستقبل، الاستثمار، التأثير، والتوسع خارج الحدود وذلك لدعم رواد الاعمال والمطورين في جميع المجالات

وتناولت الجلسات الحوارية قضية المواهب اللازمة لمستقبل الشركات الناشئة في جلسة بعنوان "ما هي المواهب اللازمة لمستقبل الشركات الناشئة في 2030" وما تم ملاحظته ان جميع المتحدثين يمارسون عملهم عن بعد، وقاموا بربط ذلك بما يحتاجه الجيل الجديد من مهارات، ومبادئ، والقيم التي ستعزز ثقافة العمل عن بعد سواء كموظف في شركة او صاحب عمل.

وخلال القمة تم مناقشة عدد من الموضوعات الهامة المتعلقة بفرص الشركات الناشئة ومنها، جلسة بعنوان "لماذا تنمو ال Super Apps سريعا والتي أظهرت فاعلية في التغلب علي المشكلات الأساسية التي تواجه الشركات الناشئة مثل ضعف اتصال الانترنت والبنية التحتية الضعيفة، فأغلب الشركات التي تتعامل مع عدد كبير من الأشخاص مثل البنوك تعتمد علي هذه التطبيقات، لأنها تتيح لهم تقديم خدمة الرعاية الصحية لعدد كبير من الأشخاص بتكلفة قليلة وجودة عالية باستخدام خدمات الدفع المختلفة من خلال استخدام تطبيق واحد".

وقالت فالنتينا بريمو مؤسسة شركات ناشئة بلا حدود، أنها متحمسة بالتواجد في startups without borders لعام 2023 الذي يجمع ٥٠٠٠ مشارك معا ومتحدثين مميزين من جميع أنحاء العالم ولدينا مستثمرين من سنغافورة وامستردام والمملكة المتحدة وشركات ناشئة من لبنان وفلسطين وايطاليا جميعهم علي منصة القمة لتحقيق عالم بلا حدود واشادت برعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية للحدث وتشجيع الوزارة لرواد الاعمال