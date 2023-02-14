غرفة الغربية: إقبال غير مسبوق للمواطنين على معرض أهلا رمضان بالمحافظة

كتب - إسلام سعيد

أكد الدكتور صلاح الكموني، رئيس غرفة الغربية التجارية ، وعضو اتحاد الغرف التجارية، أن هناك إقبال كبير وغير مسبوق من المواطنين على معرض أهلا رمضان بمقر الغرفة بمحافظة الغربية، مشيدا بجودة السلع التي يتم عرضها من خلال المعرض وبأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها في الأسواق بنحو 30%.

وأضاف رئيس غرفة الغربية، في تصريحات صحفية اليوم، أن تجار الغربية من منتسبي الغرفة التجارية حرصوا على توفير جميع السلع الغذائية والسلع التموينية من (السكر والدقيق والعدس والأرز والزيوت واللحوم الطازجة والمجمدة والخضروات والبلح وياميش رمضان) وجميع السلع الغذائية لسد حاجة المواطنين وتوفير السلع بكميات تتناسب مع الإقبال الكبير من مواطني الغربية لشراء احتياجاتهم من السلع الغذائية المختلفة.

وأشاد الكموني، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتبكير إقامة معارض "أهلا رمضان" هذا العام، لتخفيف العبء عن المواطنين الذين يعانون بشدة من ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، نتيجة لموجة التضخم العالمية التي أثرت بشكل مباشر على الأسعار في الأسواق المحلية، وتأثر بها جميع فئات المجتمع بلا استثناء.

وأوضح الكموني، أن معرض أهلا رمضان بمحافظة الغربية، هذا العام يشارك فيه عدد كبير من شركات ومصانع السلع الاستراتيجية ويأتي ضمن جهود الدولة لضبط الأسواق ومواجهة احتكار السلع من بعض التجار وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين استعدادا لشهر رمضان الكريم والذي يتضاعف فيه حجم الاستهلاك أضعاف مضاعفة.

وقال الكموني، إن الغرفة حرصت على عمل لوحات مدون عليها أسعار السلع الغذائية داخل المعرض لمختلف المنتجات للشركات والمصانع المشاركة، كما تم تشكيل لجان رقابية وتفتيشية من قبل الغرفة التجارية بالغربية للتأكد من جودة السلع المعروضة، وأن البيع يتم وفق الأسعار المحددة بالفعل بعد الخصم الخاص بالمعرض، مشددا على الاستمرار والالتزام بدعم جميع السلع الاستراتيجية والأساسية للمواطنين والوقوف جنبا إلى جنب مع الحكومة في تخفيف العبء عن المواطنين.