"القابضة للغازات الطبيعية": مصر تستهدف حفر حوالي 30 بئرا استكشافية

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وأضاف جلال - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء - أنه سيتم الوصول إلى حقل الغاز الجديد في منطقة شمال العريش البحرية نهاية الشهر الجاري.

وأشار إلى أن هناك خطة موضوعة لرفع سعة محطتي إسالة الغاز في إدكو ودمياط من 13 مليون طن إلى 30 مليون طن من الغاز المسال، منوها بأن ذلك يعتمد بشكل أساسي على زيادة الغاز المتوفر لتسييله ومن ثم تصديره.