اليوم السابع
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الثلاثاء، 14 فبراير 2023 04:57 م
أكرم القصاص
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خلال العام المالي 2023 - 2024..

"القابضة للغازات الطبيعية": مصر تستهدف حفر حوالي 30 بئرا استكشافية

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 02:06 م
"القابضة للغازات الطبيعية": مصر تستهدف حفر حوالي 30 بئرا استكشافية الغاز الطبيعى
أ ش أ

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قال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) الدكتور مجدي جلال، إن مصر تستهدف حفر حوالي 30 بئرا استكشافيا خلال العام المالي 2023 - 2024، وذلك في إطار الخطة الموضوعة للتوسع في إنتاج الغاز الطبيعي.
 
وأضاف جلال - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء - أنه سيتم الوصول إلى حقل الغاز الجديد في منطقة شمال العريش البحرية نهاية الشهر الجاري.
 
وأشار إلى أن هناك خطة موضوعة لرفع سعة محطتي إسالة الغاز في إدكو ودمياط من 13 مليون طن إلى 30 مليون طن من الغاز المسال، منوها بأن ذلك يعتمد بشكل أساسي على زيادة الغاز المتوفر لتسييله ومن ثم تصديره.

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