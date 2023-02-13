وكيل صحة البحيرة يعلن انطلاق قوافل الرعاية الأولية الأربعاء من كل أسبوع

جاء ذلك خلال الإجتماع الذى عقد اليوم بديوان مديرية الصحة بدمنهور بحضور الدكتور حموده الجزار وكيل مديرية الصحة والدكتور ياسر السيسي مدير ادارة الرعاية الأساسية بالمديرية، ومشاركة مديري الإدارات الصحية ومسئولي الرعاية الأولية .

وتم عرض لأهم مؤشرات الأداء الخاصة ببعض البرامج الصحية والمبادرات الرئاسية من السادة مديري الإدارات الفنية ومنسق المبادرات الرئاسية .

وخلال الإجتماع وجه وكيل وزارة الصحة بتكثيف المرور خلال الفترة المسائية على المستشفيات والمراكزالصحية وطالب جميع الإدارات بالمتابعة المستمرة والتقييم المتواصل لفرق العمل .

كما قام الدكتور حموده الجزار وكيل مديرية الصحة بتوجيه الشكر للفرق الطبية المتميزة مؤكدا على استمرار العمل بأقصى طاقة ممكنة والإستفادة من كافة الإمكانيات المتاحة من أجل تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، مشددا على تكثيف المرور الإشرافى وسرعة العرض ، وتذليل كافة المعوقات وتقديم كافة الدعم للفرق الطبية .