الأقصر تظهر "العين الحمرا" للتعديات على أراضى الدولة والبناء المخالف.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

استكمل رجال الأجهزة التنفيذية بمحافظة الأقصر، تنفيذ أعمال إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، بناءً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالتنسيق الكامل بين جميع جهات الولاية بالمحافظة والأجهزة المعنية لتنفيذ قرارات الإزالة لكافة التعديات بكل قوة وحزم.

ففى مدينة القرنة قام رجال مجلس مدينة القرنة برئاسة حسام مهران، رئيس مركز ومدينة القرنة، بإيقاف أعمال وإزالة حالتي تعدي بالبناء المخالف بمدينة القرنة، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بالتصدي لكافة أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء بدون ترخيص.

ويقول حجازي النحاس نائب رئيس مركز ومدينة القرنة، أنه فور ورود بلاغ بوجود حالة تعدي بالبناء المخالف، توجه على الفور في وجود أعضاء الإدارة الهندسية ورؤساء القري التابعة والحملة الميكانيكية، وتم بالفعل إزالة حالة بناء بدون ترخيص عبارة عن حوش على مساحة 225 متر، حيث تمت الإزالة وعمل المحاضر اللازمة، مضيفاً أنه تم أيضاً إزالة حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة عبارة عن أسوار مباني بالطوب الابيض والاسمنت بمسطح 1000 متر أسفل القرنة الجديدة، وتمت إزالتها بالكامل والتحفظ علي مواد البناء، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية وعمل المحاضر اللازمة.

وفى مدينة الأقصر، قاد رجال مجلس مدينة الأقصر، برئاسة اللواء دكتور على الشرابى رئيس المدينة، وتحت إشراف سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر أحمد أبوعيش، حملة مكبرة لإزالة أعمال بناء مخالف بدون ترخيص من السلطة المختصة، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بتكثيف المرور الدائم وضرورة التصدى بكل حسم لمخالفات البناء، وتكثيف المتابعات الميدانية الدورية لعدم الشروع في أي أعمال بناء مخالف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

ويقول اللواء دكتور على الشرابى رئيس مجلس مدينة الأقصر، أنه جاء التعدى بمنطقة حي وسط بمشاركة أيمن حسين رئيس حي وسط، عبارة عن قيام أحد المواطنين ببناء حائطين بالطوب الأحمر والمونة الاسمنتية بمسطح أعمال 150 متر، بالدور الثاني العلوي لإحدى المنازل بدون ترخيص وتمت الإزالة فى المهد.

كما قام مجلس مدينة الأقصر، برئاسة اللواء دكتور على الشرابي، وتحت إشراف سكرتير عام مجلس المدينة أحمد أبو عيش، من إيقاف وإزالة أعمال بناء مخالف بشارع حجاج بلي بمنطقة حي وسط ، عبارة عن صب قواعد خرسانية بقطعة أرض بمسطح 30 م، وتم إيقاف الأعمال وردمها وإزالتها حتى مستوى سطح الأرض، كما تم إيقاف وإزالة أعمال بناء مخالف بمنطقة المطار عبارة عن صب سملات بمنطقة نجع العرب بمسطح 190م، كما تم إيقاف وإزالة أعمال بناء مخالف بمنطقة شمال عبارة عن صب سملات بعزبة مهيوب، بمسطح 120م، وتمت جميع الإزالات حتى مستوى سطح الأرض، ومصادرة مواد ومعدات البناء.

وفى مدينة إسنا شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة اللواء هشام السعدي رئيس المركز ، حملة مكبرة لإزالة التعديات، حيث أسفرت الحملة عن إزالة حالة تعدى على الأراضى الزراعية مساحة 350 متر مربع بحوض نجع الشيخ فضيل بالمدينة، والتعدي عبارة عن 6 أسوار من الطوب اللبن وعشش من الخوص، حيث تحررت المحاضر اللازمة لذلك، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قاد رجال الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا، حملة مكبرة لإزالة التعديات، حيث أسفرت الحملة عن إزالة 3 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية بمساحة 700 متر مربع بالمدينة والتعدى عبارة أسوار من الطوب اللبن، ونفذت المدينة حملة آخرى لإزالة التعديات، أسفرت الحملة عن إزالة التعديات علي أرض مخصصة لبناء مدرسة الطوايع بالمدينة علي مساحة 525 متر مربع، وتم تحرير المحاضر اللازمة لذلك، واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.



إزالة بناء مخالف في المهد بدون ترخيص بحى وسط الأقصر



أعمال إزالة بناء مخالف في المهد بدون ترخيص بحى وسط



الأقصر تزيل تعدى عبارة عن 6 أسوار على أرض زراعية بإسنا



تعدى عبارة عن 6 أسوار على أرض زراعية بمساحة 350 متر بإسنا



تنفيذ حالتي بناء بدون ترخيص وتعدى على مساحة 1225 متر بالقرنة



جانب من حملات إزالة التعديات غرب الأقصر



مدينة الأقصر تنفذ أعمال إزالة بناء مخالف في المهد