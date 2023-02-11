إزالة 4 حالات تعد على الأراضى الزراعية بمطوبس والحامول فى كفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

تمكنت حملات مجلسي مدينتي الحامول ومطوبس بمحافظة كفر الشيخ، من إزالة تعديات على أراضي زراعية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، موجها بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في المهد، والتصدي لظاهرة البناء المخالف بجميع أنواعه والتعدي على الأرض الزراعية، وأراضي أملاك الدولة، وإزالة أي تعديات في المهد، والتحفظ على مواد البناء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تابع اللواء حاتم الهيدبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، أعمال حملات الإزالة بقرية العظمة التابعة للوحدة القروية بني بكار مركز مطوبس، فجرى إزالة شدة خشبية على الأرض الزراعية على مساحة 100 متر بقرية العضمة، وإزالة مباني بالطوب الأبيض على مساحة 130 م على الأرض الزراعية بقرية العظمة وتمت الإزالة في المهد بمعاونة رجال الوحدة، وآيات فتح الباب رئيس قرية بني بكار وذلك لمخالفتهم لقانون البناء.

كما تابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، إزالة سور على مساحة 450 م على الارض الزراعيه بتجمع الشهيد الشرقاوي بجمعية ناصر الشرقية منطقة الإصلاح الزراعي بقرية التفتيش، كما تم إزالة سميل من الخرسانة المسلحة و الطوب الابيض البلوك بطول 15 م على الارض الزراعيه بجمعيه ناصر الشرقية، وجر اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وشدد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على تنفيذ الإزالات الفورية لأي تعديات أو مخالفات بناء دون تقاعس أو تهاون فور رصدها وقبل تفاقمها على أن يتم متابعتها لعدم تكرار التعدي مرة أخرى، للحفاظ على الرقعة الزراعية وحقوق الأجيال القادمة ومستقبلها في غذاء سليم، لافتاً إلى متابعته المستمرة والدورية لهذا الملف الهام نفيذاً لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ومتابعة اللواء هشام آمن، وزير التنمية المحلية، مؤكداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لها بكل حسم وشدة.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن هناك توجيهات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء على أهمية الجاهزية من قبل كافة الوحدات المحلية وبالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدي الفورى و بكل حزم لأية حالات شروع بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وحالات البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة.



ازالة حالة تعدي على ارض زراعية بالحامول



ازالة تعدي عل الاراضي الزراعية



ازالة حالة تعدي على الاراضي الزراعية بمطوبس