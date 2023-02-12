دراسة: تناول عصير البنجر يزيد من قوة عضلات الجسم

كتبت ميرفت رشاد

أكدت دراسة نشرت في مجلة العلمية Acta Physiologica، أن شرب عصير البنجر ، بالإضافة للأطعمة والمشروبات الغنية بالنترات، يمكن أن يزيد من قوة العضلات، لمساعدتك في التعامل مع الأنشطة البدنية كما تساعد في حرق السعرات الحرارية بطريقة فعالة، وفقًا لما نشره موقع "eatthis".

وقال باحثون من جامعة إكستر في المملكة المتحدة، وجامعة كوينزلاند، وأستراليا، والمعاهد الوطنية للصحة بالولايات المتحدة، خلال الدراسة العشوائية، إن المشاركين الذين تناولوا نترات البوتاسيوم كانت لديهم نترات أكثر في عضلات أرجلهم لساعات بعد تناول المشروب.

لاحظ الباحثون أيضًا أن أولئك الذين تناولوا نترات البوتاسيوم شهدوا زيادة بنسبة 7% في قوة العضلات مقارنة بالمشاركين الذين تناولوا الدواء آخر.

عصير البنجر

قال مؤلف الدراسة الدكتور أندرو إم جونز، أستاذ علم وظائف الأعضاء التطبيقي في جامعة إكستر: "نظهر لأول مرة أن مستويات النترات في العضلات قبل التمرين مرتبطة بكمية القوة التي يمكن أن تنتجها العضلات".

أوضح جونز أن هذا ربما يرجع إلى حقيقة أنه يبدو أن العضلات تستخدم النترات لتحسين قدرتها على الانقباض، عن طريق تحويل النترات إلى أكسيد النيتريك الذي بدوره له تأثيرات على الجهاز المقلص، استنادًا إلى الدراسة، أوافق على أن النترات الموجودة في بعض الأطعمة والمشروبات يمكن أن تساعد في تحسين قوة العضلات.

أشار إلى أن النترات عبارة عن جزيئات نيتروجين وأكسجين ينتجها الجسم ويمكن العثور عليها أيضًا في بعض الأطعمة مثل الكرفس والخس، وكذلك عصير البنجر، عندما تستهلك أطعمة أو مشروبات تحتوي على النترات، تساعد في تحويل الأكسجين إلى طاقة بشكل أكثر كفاءة، ما يزيد من القدرة على التحمل والقوة عند ممارسة الرياضة.

تناول هذه الأطعمة "السبانخ، والجرجير، والفجل، والكرز، والتوت البري، وعصير الجريب فروت، وعصير الطماطم ، وعصير الجزر، والخضراوات الورقية الأخرى، يمكن أن يساعد في خفض مستويات ضغط الدم بسبب محتواها العالي من النترات،بالإضافة إلى ذلك، تحتوي هذه الخضروات على فيتامينات A و K ، بالإضافة إلى المعادن بما في ذلك الكالسيوم والمغنيسيوم والحديد - وكلها لها فوائد صحية أخرى مثل تعزيز صحة الجلد والعظام.