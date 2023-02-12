حصاد الوزارات.. التعليم توجه بتفعيل الغياب الإلكترونى للطلاب فى الترم الثانى

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأحد، نشاطا مكثفا، فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع:
وزير قطاع الأعمال: الدولة وضعت خطة لتشجيع بعض الصناعات لسد الفجوة التصديرية
وزير التموين: نستهدف إقامة 7 مستودعات استراتيجية للسلع تخدم أكثر من محافظة
وزير الإسكان يُصدر حركة تنقلات داخل أجهزة المدن الجديدة.. التفاصيل
وزير الزراعة: التعدى على الأراضى الزراعية جريمة مخلة بالشرف تعرض مرتكبها للسجن
توزيع منهج العلوم للصف الرابع الابتدائى للفصل الدراسى الثانى
وزير الرى يلتقى القائم بأعمال السفير الأمريكى فى مصر
التموين: تطوير شتلات القصب لزيادة إنتاجية الفدان
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