اليوم السابع
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حصاد الوزارات.. التعليم توجه بتفعيل الغياب الإلكترونى للطلاب فى الترم الثانى

الأحد، 12 فبراير 2023 05:00 م
حصاد الوزارات.. التعليم توجه بتفعيل الغياب الإلكترونى للطلاب فى الترم الثانى وزارة التربية والتعليم
كتب: محمد الأحمدى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأحد، نشاطا مكثفا، فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع:
 
وزير قطاع الأعمال: الدولة وضعت خطة لتشجيع بعض الصناعات لسد الفجوة التصديرية
 
وزير التموين: نستهدف إقامة 7 مستودعات استراتيجية للسلع تخدم أكثر من محافظة
 
وزير الإسكان يُصدر حركة تنقلات داخل أجهزة المدن الجديدة.. التفاصيل
 
‫ وزير الزراعة: التعدى على الأراضى الزراعية جريمة مخلة بالشرف تعرض مرتكبها للسجن
 

 


حصاد الوزارات

قطاع الاعمال

التموين

الاسكان

الزراعه

منهج العلوم

الرى

شتلات القصب



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