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وزارة التعليم العالي: لا صحة لعودة نظام التعليم المفتوح بالجامعات

الأحد، 12 فبراير 2023 01:05 م
وزارة التعليم العالي: لا صحة لعودة نظام التعليم المفتوح بالجامعات وزارة التعليم العالى
كتب محمد صبحى

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علقت  وزارة التعليم العالي والبحث  على ما نشرته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول عودة نظام التعليم المفتوح بالجامعات المصرية، مؤكدة أن هذا الخبر عار تماما من الصحة ولا صحة لعودة التعليم المفتوح.
 
وأكدت وزارة التعليم العالى   أن هذا الخبر عار تمامًا من الصحة.
 
وقد شكل المجلس الأعلى للجامعات لجنة من الخبراء لدراسة آليات تطوير نظام التعليم المدمج المأخوذ به حاليًا، لتفعيل دوره في تنمية المهارات المهنية التي يحتاجها سوق العمل ، مع الاستمرار في منح الشهادات المهنية لخريجي هذا النظام، أسوة بما يحدث في نظم التعليم المستمرة التي تأخذ بها العديد من دول العالم، وبمجرد انتهاء اللجنة المُشكلة لدراسة هذا الموضوع، سوف تعرض مُقترحاتها على المجلس الأعلى للجامعات للنظر فيها، لإقرار المُقترحات التي تُسهم في تطوير منظومة التعليم المدمج الحالية، لتصبح أكثر فعالية في تطوير المهارات التي يحتاجها سوق العمل.
 
وتهيب وزارة التعليم العالي بالمواطنين الاستخدام الرشيد لمواقع التواصل الاجتماعي وعدم الانصياع للشائعات والأخبار الكاذبة التي يتم ترويجها من خلال هذه المواقع.
 
كما تهيب الوزارة بأبنائها الطلاب الرجوع إلى موقعها الإلكتروني على الإنترنت وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي للوزارة  للتأكد من الأخبار التي يتم الترويج لها.
 
 
 

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