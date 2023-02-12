اليوم السابع
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الأحد، 12 فبراير 2023 01:52 م
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التعليم توجه بتفعيل الغياب الإلكترونى للطلاب تزامنا مع بدء الترم الثانى

الأحد، 12 فبراير 2023 01:52 م
التعليم توجه بتفعيل الغياب الإلكترونى للطلاب تزامنا مع بدء الترم الثانى وزارة التربية والتعليم
كتب ــ محمود طه حسين

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وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بمتابعة وتفعيل التسجيل الإلكتروني للغياب لجميع المراحل التعليمية، وخاصة طلاب الشهادة الإعدادية والثانوية العامة، تزامنا مع انطلاق الدراسة بالفصل الدراسى الثانى، كما شددت على ضرورة محاسبة من يتجاوز نسب الغياب المقررة قانونا.
 
وأكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على ضرورة انضباط العملية التعليمية والمتابعة المستمرة، من كل أفراد المنظومة التعليمية، خلال الفصل الدراسى الثانى، وجذب الطلاب إلى المدارس والالتزام بالآليات والإجراءات الهامة والمنظمة لانضباط سير العملية التعليمية، مشيرًا إلى أنه سيتم تقييم مديرى المديريات من خلال انضباط العملية التعليمية فى المديرية، مع إجراء حركة تغيير وتدوير لقيادات المديريات بناءً على الأداء بنهاية الفصل الدراسي الثاني من خلال التميز والمتابعة الجيدة فى انضباط المديرية. 
 
وأكد الوزير على تنظيم مسابقة الإدارة التعليمية المتميزة، والتي تهدف إلى خلق حالة تنافسية بين الإدارات التعليمية المختلفة ومن ثم المديريات التعليمية بهدف إبراز النماذج الناجحة وتصميم نموذج متكامل من التطوير بداخل كل إدارة تعليمية، مؤكدًا على أنه تم إرسال المؤشرات والمحاور التطويرية لاختيار الإدارة المتميزة حتي تصبح نموذجًا يُحتذي به في كافة الإجراءات والممارسات التعليمية والإدارية.
 
ووجه الوزير أيضًا مديري المديريات التعليمية، بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتفعيل "مجموعات الدعم" بالمدارس، مشيرًا إلى أن مجموعات الدعم ستكون داخل المدارس لصفوف النقل، بينما يتم اختيار (3-5) مدارس في كل إدارة تعليمية مزودة بمسرح أو قاعات مجهزة لتقديم مجموعات الدعم لصفوف الشهادات، فضًلا عن اختيار أفضل معلمين متميزين لتدريس المواد المختلفة في مجموعات الدعم وخاصة لمرحلة الشهادات الإعدادية والثانوية، بالاضافة إلى إمكانية الاستعانة بمعلمين من خارج المنظومة التعليمية وحصولهم على تصريح لمزاولة المجموعات بعد التأكد من كفاءتهم التعليمية.
 
 

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