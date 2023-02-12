اليوم السابع
Ads
الأحد، 12 فبراير 2023 03:32 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

التموين: تطوير شتلات القصب لزيادة إنتاجية الفدان

الأحد، 12 فبراير 2023 02:13 م
التموين: تطوير شتلات القصب لزيادة إنتاجية الفدان اللواء عصام البديوى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السكر
كتب ـ مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استعرض  اللواء عصام البديوى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين  خلال انعقاد المؤتمر الدولي العاشر عن صناعة السكر والصناعات التكاملية والذي تقيمه كلية تكنولوجيا صناعة السكر بجامعة أسيوط، خلال الفترة من 11 إلى 14 فبراير، أثر صناعة السكر على الأمن القومي بوصفها صناعة استراتيجية، لافتا إلى انتهاج  الشركة أبحاثا لتطوير شتلات القصب، أيضا دور الشركة الصناعي وإنتاج العديد من الصناعات التحويلية والتكاملية.
 
وكان اللواء عصام البديوى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، قد أكد أن الشركة اتجهت إلى عمليات التطوير وإنشاء صوب زراعية بمصانع الشركة لإنتاج "شتلات" من القصب ذات نوعية جيدة، تساهم فى زيادة إنتاجية الفدان من القصب، وتوفير هذه الشتلات للمزارعين بالتكلفة الفعلية دون أى ربح، فى إطار الحرص على تشجيعهم فى زراعة القصب تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين، كما أن الشركة توفر لهم كل الدعم فى الحصول على مستلزمات الإنتاج وتحصيل ثمنها فى نهاية الموسم أثناء توريد محصول القصب لمصانع الشركة.
 
تفقد اللواء عصام البديوى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين  معرض الشركة المقام على هامش المؤتمر الدولي العاشر عن صناعة السكر والصناعات التكاملية ،والذي تقيمه كلية تكنولوجيا صناعة السكر بجامعة أسيوط خلال الفترة من 11 إلى 14 فبراير الجاري  بمحافظة الأقصر  ،حيث يتضمن  المعرض العديد من منتجات شركة السكر والصناعات التكاملية مثل السكر والطحينة .    
 
IMG-4555
 
 
IMG-4554
 
 
IMG-4553
 
 
 
 

التموين

شتلات القصب

قصب السكر

مخزون السكر

أسعار السكر

أسعار قصب السكر



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة