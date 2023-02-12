التموين: تطوير شتلات القصب لزيادة إنتاجية الفدان

كتب ـ مدحت وهبة

استعرض اللواء عصام البديوى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين خلال انعقاد المؤتمر الدولي العاشر عن صناعة السكر والصناعات التكاملية والذي تقيمه كلية تكنولوجيا صناعة السكر بجامعة أسيوط، خلال الفترة من 11 إلى 14 فبراير، أثر صناعة السكر على الأمن القومي بوصفها صناعة استراتيجية، لافتا إلى انتهاج الشركة أبحاثا لتطوير شتلات القصب، أيضا دور الشركة الصناعي وإنتاج العديد من الصناعات التحويلية والتكاملية.

وكان اللواء عصام البديوى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، قد أكد أن الشركة اتجهت إلى عمليات التطوير وإنشاء صوب زراعية بمصانع الشركة لإنتاج "شتلات" من القصب ذات نوعية جيدة، تساهم فى زيادة إنتاجية الفدان من القصب، وتوفير هذه الشتلات للمزارعين بالتكلفة الفعلية دون أى ربح، فى إطار الحرص على تشجيعهم فى زراعة القصب تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين، كما أن الشركة توفر لهم كل الدعم فى الحصول على مستلزمات الإنتاج وتحصيل ثمنها فى نهاية الموسم أثناء توريد محصول القصب لمصانع الشركة.