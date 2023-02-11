القوى العاملة: دورات تدريبية للشباب على التفصيل والحاسب الآلى بالدقهلية

كتبت - مرام محمد

تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة الغربية، بشأن تنفيذ دورات تدريبية بمركز التدريب المهني فى المنزلة والتابع للمديرية على المهن المطلوبة بسوق العمل، حيث اختتمت فعاليات البرنامجين التدريبين على مهنة الخياطة والتفصيل وعقد الاختبار النهائى لعدد 11 متدربة، وعلى مهنة الحاسب الآلي.

واجتاز الاختبار 13 متدربا ومتدربة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب من الجنسين، وتوفير فرص تدريب وعمل مناسبة ولائقة داخل شركات القطاع الخاص والاستثمارى بالمحافظات.

وأوضح ياسر سعيد مدير مديرية القوى العاملة بالدقهلية، في تقريره، أن الدورات التدريبية التي تم تنفيذها تأتي في إطار خطة تدريبية للعام الحالي تنفذ من خلال إدارة بحوث العمالة والتدريب المهني بالمديرية.

وأكد استمرار الدورات التدريبية بمركز التدريب المهني بالمنزلة التابع للمديرية لخدمة أبناء المحافظة، وتمكين الشباب وتنمية قدراتهم ومهاراتهم العملية بما يعزز من قدرتهم للحصول على فرص عمل لائقة.

وأضاف مدير المديرية، أنه يمكن للشباب الراغب في الحصول على فرص التدريب التى توفرها المديرية التقديم في مراكز التدريب الثابتة أو من خلال إدارة بحوث العمالة بالمديرية، مع العلم أن فرص التدريب المقدمة مجانية ويحصل المتدرب على شهادة معتمدة من المديرية تؤهله للعمل في شركات القطاع الخاص داخل المحافظة وخارجها.