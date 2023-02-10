محافظ كفر الشيخ يطمئن على استعدادات استقبال الفصل الدراسى الثانى.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الاستعدادات النهائية لاستقبال الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي 2022/2023، والذي ينطلق، غداً السبت، في 256 مدرسة تعمل صباحي ومسائي ابتدائي وإعدادي وتعليم فني ، فيما تنتظم الدراسة يوم الأحد في كافة المدارس وعددها 2244 مدرسة.

وشدد المحافظ على استمرار تفعيل الإجراءات الاحترازية والانتهاء من إعداد الجداول وتوزيع الأدوار والمهام الإشرافية، وتنفيذ خطة متابعة ميدانية لكافة المدارس، من خلال توجيه فرق عمل من الإدارات المعنية بالمحافظة والوحدات المحلية لمتابعة سير العملية التعليمية، وإعداد تقارير بملاحظات ونتائج الزيارات للعمل على تلافيها، وتوفير الحلول لها، والتأكيد على نظافة المدارس ودورات المياه حفاظا على صحة الطلاب والإشراف اليومي إلى جانب متابعة عملية استلام الكتب.

من جانبه أوضح محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن المديرية قد أتمت استعداداتها لاستقبال الفصل الدراسي الثاني عقب انتهاء عطلة نصف العام، مشيرا إلى عقده سلسلة اجتماعات، بحضور الدكتور علاء جوده، وكيل المديرية، ومديري الإدارات المركزية، والإدارات التعليمية، لمراجعة خطة استعدادات بدء الدراسة في الفصل الثاني للعام الحالي، مشيرا إلى أنه تم تفعيل غرفة العمليات بالمديرية متصلة بغرف عمليات الإدارات التعليمية، وتوجيه فرق ولجان من إدارة المتابعة بالمديرية والإدارات، وتوزيع قيادات ومديري عموم الإدارات المركزية بالمديرية لمتابعة سير العملية التعليمية خاصة في الأيام الأولى من الدراسة بمختلف الإدارات التعليمية.

وأكد عبدالله، على الاهتمام بطابور الصباح، و الالتزام بتحية العلم والسلام الجمهورى بجميع المدارس، وتكثيف التوعية بالإجراءات التي يجب اتباعها في حالة حدوث زلازل أو كوارث من خلال الإذاعة المدرسية، وتدريب الطلاب والعاملين بالمنشأت التعليمية على خطة الإخلاء، وعقد ندوات توعية للطلاب في هذا الإطار إلى جانب التوعية بمخاطر الألعاب الإلكترونية، وحروب الجيل الخامس، حفاظاً على سلامة أبنائنا الطلاب، وتفعيل الرحلات المدرسية لجميع المراحل التعليمية لزيارة المشروعات القومية والأماكن السياحية والأثرية، وذلك لتنمية الوعي لدى الطلاب بما تنجزه الدولة المصرية وغرس قيم الولاء والانتماء للوطن.

كما شدد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم، بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتفعيل مجموعات الدعم بالمدارس والتي ستكون داخل المدارس لصفوف النقل بينما يتم اختيار (3- 5) مدارس في كل إدارة تعليم مزودة بقاعات مجهزة لتقديم مجموعات الدعم لصفوف الشهادات مع اختيار أفضل المعلمين المتميزين لتدريس المواد المختلفة، وتنظيم مسابقة الإدارة المتميزة والتي تهدف إلى خلق حالة تنافسية بين الإدارات بهدف إبراز النماذج الناجحة، والتأكيد على دمج التكنولوجيا والأنشطة التربوية بكافة أنواعها في العملية التعليمية، وتوظيف القنوات التعليمية مدرستنا " 1,2,3" بمختلف المراحل إلى جانب الاستمرار في تنفيذ الأنشطة التربوية وتوفير وقت كاف لممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها" الرياضية والفنية والعلمية والثقافية والاجتماعية"،والعمل على اكتشاف الموهوبين والمبدعين وصقل وتنمية مواهبهم.



اقليم الاشجار



تجهيز قاعات الاطفال بالمدارس



تغقيم الفصول



تنظيف الطرقات_1



جانب من التجهيزات



جانب من تجهيزات القاعات



جانب من قاعات الاطفال



زيادة المساحات الخضراء



غسل الخزانات بمدارس كفر الشييخ



غسل الخزانات