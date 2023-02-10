اليوم السابع
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الجمعة، 10 فبراير 2023 03:16 م
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غدا.. فصل التيار الكهربائي عن عدد من مناطق وقرى بفوه لأعمال الصيانة

الجمعة، 10 فبراير 2023 03:05 م
غدا.. فصل التيار الكهربائي عن عدد من مناطق وقرى بفوه لأعمال الصيانة قطع التيار
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أعلن قطاع الكهرباء بمحافظة كفر الشيخ، عن فصل الكهرباء عن عدد المناطق الواقعة بنطاق مركز فوه، غدا السبت، من الساعة 10 صباحا للساعة 3 عصراً،لاجراء أعمال الصيانة على أن يجرى إعادة التيار عقب الانتهاء من تلك الأعمال.

وتتأثر بعمليات فصل التيار عن بنك مصروالقاهره، ومجلس المدينه، والبوسطة القدية، ومركز الشرطة، ومحكمة فو، والإدارة الصحيه، والتأمين الصحي، والإدارة البيطريه، والسلخانه الجديدة، ومنطقة البدري، ومنطقة زيتون، وأرض القضاة والمحاميين، وتقسيم الموظفين ومضرب فوه الحديث، ومنطقة احمد سليمان خلف التأمين الصحي، ومنطقة الشباسي، والعلوى مساكن العلوى، وعربان وتوابعها، وقرية سنديون وتوابعها.

 

 


 

 


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