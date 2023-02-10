اليوم السابع
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تركيا: ارتفاع حصيلة الزلزال إلى 18 ألفا و991 قتيلا وإنقاذ 75 ألفا و523 شخصا

الجمعة، 10 فبراير 2023 02:25 م
تركيا: ارتفاع حصيلة الزلزال إلى 18 ألفا و991 قتيلا وإنقاذ 75 ألفا و523 شخصا الرئيس التركي اردوغان
كتب عبد الوهاب الجندى

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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن ارتفاع حصيلة الوفيات جراء كارثة الزلزال إلى 18 ألفًا و991 قتيلا، وتم إنقاذ 75 ألفًا و523 شخصًا.

وأكد أن عمليات البحث عن ضحايا وناجين من الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد الأسبوع الماضي، ما زالت مستمرة في المحافظات، مؤكد أن "أكثر من 144 ألف شخص يعملون في البحث والإنقاذ إلا أن اتساع منطقة الدمار يصعب عملهم".

وقال في مؤتمر صحفي، إنه تم إجلاء أكثر من 76 ألف شخص من ضحايا الزلزال إلى محافظات أخرى، وسنواصل العمل حتى إخراج آخر عالق تحت الأنقاض".

وأوضح أن العمل عمال الإنقاذ صعب جدا "لأن آثار دمار الزلزال طالت 10 محافظات والموظفون أنفسهم متضررون من الزلزال"، مشيرا إلى أن 26 سفينة و75 طائرة و81 مروحية و12 ألف مركبة وآلية تابعة للجيش التركي تعمل ليل نهار.

 

 


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