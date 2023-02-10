تمكنت فرق الإنقاذ فى تركيا اليوم الجمعة، من إنقاذ سيدة سورية تبلغ من العمر 26 عاما من تحت أنقاض أحد المبانى فى محافظة "قهرمان مرعش"، وذلك عقب 96 ساعة من الزلازل المدمرة التى ضربت جنوبى تركيا.
وذكر تلفزيون "إيه نيوز" التركي أنه تم نقل السيدة إلى أحد المستشفيات المجاورة من أجل تلقي العلاج.. مشيرة إلى أن فرق البحث والإنقاذ تمكنت من إنقاذ رضيع يبلغ من العمر 10 أيام من تحت الأنقاض في مدينة "هتاي" الواقعة جنوبي تركيا عقب 90 ساعة من الزلزال.
وفي مدينة "هتاي" أيضا، تم إنقاذ طفلة تبلغ من العمر 5 أعوام ووالدها من تحت الأنقاض عقب 90 ساعة من الزلزال.
وكان قد ضرب المنطقة يوم الإثنين الماضي زلزال بلغت قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر، وأتبعه زلزال آخر بقوة 7.6 درجة ما سبب أضرارا بعشر ولايات تركية وبمناطق من الشمال السوري.
من ناحية أخرى، أظهرت شبكة سكاى نيوز عربية صورفضائية نشرها باحث متخصص فى شئون الكوارث، كيف أدى الزلزال المدمر الذى وقع في تركيا وامتد تأثيره إلى سوريا، إلى إحداث تغيير فى شكل الأرض بتركيا.
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