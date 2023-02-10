وذكر تلفزيون "إيه نيوز" التركي أنه تم نقل السيدة إلى أحد المستشفيات المجاورة من أجل تلقي العلاج.. مشيرة إلى أن فرق البحث والإنقاذ تمكنت من إنقاذ رضيع يبلغ من العمر 10 أيام من تحت الأنقاض في مدينة "هتاي" الواقعة جنوبي تركيا عقب 90 ساعة من الزلزال.

وفي مدينة "هتاي" أيضا، تم إنقاذ طفلة تبلغ من العمر 5 أعوام ووالدها من تحت الأنقاض عقب 90 ساعة من الزلزال.

وكان قد ضرب المنطقة يوم الإثنين الماضي زلزال بلغت قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر، وأتبعه زلزال آخر بقوة 7.6 درجة ما سبب أضرارا بعشر ولايات تركية وبمناطق من الشمال السوري.