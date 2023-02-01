قافلة الأزهر الطبية تباشر أعمالها فى «سمهود» على بعد 100 كيلو من قنا

كتب لؤى على

باشرت قافلة الأزهر الطبية إلى محافظة قنا أعمالها صباح اليوم الأربعاء فى قرية «سمهود» بمركز «أبو تشت» على بعد أكثر من مئة كيلو عن مدينة قنا، حيث استهلت القافلة أعمالها بإجراء الكشوف الطبيَّة والتحاليل وصرف الأدوية مع تحويل الحالات التى تحتاج لعمليات إلى مستشفى قنا حيث يوجد عدد من أعضاء القافلة من أساتذة جامعة الأزهر لإجراء العمليات.

ويهدف الأزهر الشريف من توجيه هذه القافلة بتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إلى الوصول إلى القرى والأماكن البعيدة لتقديم الخدمات الطبية المجانية للفئات الأكثر احتياجًا لهذه الخدمات لتوفير الوقت والجهد والمال عن كاهل المواطنين، حيث تعد قرية «سَمْهُود» التى بدأت القافلة أعمالها فيها اليوم واحدة من أكبر قرى مركز أبو تشت بمحافظة قنا من حيث التعداد السكانى، وتبعد 110 كيلو متر عن محافظة قنا، وهى قرية قديمة وعتيقة على الضفة الغربية لنهر النيل.

ووصلت قافلة الأزهر الطبية إلى محافظة قنا مساء أمس، لتباشر أعمالها على مدار أربعة أيام من الأربعاء إلى السبت من 1 إلى 4 فبراير، بالتعاون مع مجلس الوزراء ووزارة الصحة ومحافظة قنا وجمعية رسالة للأعمال الخيرية، وتضم نخبة متميزة من (25) طبيبًا من أساتذة الطب وأعضاء هيئة التدريس بكليات الطب بجامعة الأزهر، و(6) فنى تحاليل وتمريض، إضافة إلى الطاقم الإدارى القائم على تنظيم القافلة، فى (16) تخصصًا من التخصصات الأكثر احتياجًا إليها فى القوافل الطيبة.

وتتنوع التخصصات التى تضمها قافلة الأزهر لتشمل: هي: (المخ والأعصاب- القلب- العظام- الجراحة- الصدر- الرمد- الأطفال- الأسنان- النساء والتوليد- المسالك- الجلدية- الأنف والأذن والحنجرة- جراحة الأطفال- الباطنة رجالي- الباطنة حريمي- التخدير)، إضافة إلى فنيى التمريض ومعمل متكامل للتحليل الطبيَّة، وصيدلية لتوزيع الأدوية مجانا للمستفيدين من القافلة.

ومن المقرر أن تقدم قافلة الأزهر الطبيَّة خدماتها فى قرى: قرية سمهود بمركز أبو تشت، وقرية حجازة بمركز قوص، وقرية البراهمة بمركز قفط، وقرية أولاد عمرو بمركز قنا، لخدمة هذه القرى والقرى المجاورة لها.

وتنطلق القوافل الطبية بالأزهر حسب خطة سنوية بتوجيهات ورعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، فى إطار دور الأزهر المجتمعى والإنسانى، لتوقيع الكشوف الطبية وإجراء الفحوصات والعمليات مجانًا، والوصول إلى أكبر شريحة من المستحقين لهذه الخدمات الطبية المجانية، للتخفيف عن كاهل المواطنين، وذلك بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.