صحة المنيا تقدم الخدمات الطبية والعلاجية لـ2068 حالة بقرية دفش فى سمالوط

تواصل مديرية الصحة بالمنيا تنفيذ القوافل الطبية والعلاجية المتنوعة، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، حيث تجوب القوافل الطبية مختلف ربوع المحافظة تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بهدف الوصول بالخدمات الطبية والعلاجية المجانية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجاً.



وفي هذا السياق، أوضح الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، أن المديرية نفذت قافلة طبية وعلاجية بقرية دفش التابعة لمركز سمالوط خلال يومي 30 و31 من يناير الماضى، حيث تم الكشف الطبي على 2068 حالة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات.



من جانبه، أوضح الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، أن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم الكشف على عدد 469 حالة جراحة، 477 حالة أطفال، عدد 204 باطنة، عدد 194 قلب، عدد 71 نساء، عدد 104 أسنان، عدد 242 جلدية، و263 أنف وأذن، وعدد 44 تنظيم أسرة، إلى جانب إجراء تحاليل مختلفة لعدد 111 مترددا، و17 حالة موجات صوتية و5 حالات أشعة سينية وكشف مبكر للضغط والسكر لعدد 135 مترددا، وخلع أسنان لعدد 8 حالات بعيادة الأسنان، وتحويل للمستشفى عدد 68 حالة لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحي لعدد 166 مترددا، وذلك من خلال 13 عيادة متنقلة.