الأطعمة فائقة المعالجة ترتبط بزيادة مخاطر السرطان.. دراسة توضح

كتبت فاطمة خليل

كشفت دراسة جديدة أجرتها إمبريال كوليدج لندن أن ارتفاع استهلاك الأطعمة فائقة المعالجة، بما في ذلك الصودا والرقائق وبعض منتجات الخبز الأبيض، قد يكون مرتبطًا بزيادة خطر الإصابة ب السرطان ، بحسب موقع " neurosciencenews ".

وأجرى الباحثون من كلية إمبريال للصحة العامة التقييم الأكثر شمولاً حتى الآن للعلاقة بين الأطعمة فائقة المعالجة وخطر الإصابة بالسرطان.

الأطعمة فائقة المعالجة هي مواد غذائية تمت معالجتها بشكل كبير أثناء إنتاجها، مثل المشروبات الغازية والخبز المعبأ بكميات كبيرة والعديد من الوجبات الجاهزة ومعظم حبوب الإفطار.

غالبًا ما تكون الأطعمة فائقة المعالجة رخيصة نسبيًا، وملائمة، ويتم تسويقها بكثافة، وغالبًا ما تكون خيارات صحية لكن هذه الأطعمة تحتوي أيضًا على نسبة أعلى من الملح والدهون والسكر وتحتوي على إضافات صناعية.

لقد تم توثيق ارتباطها بمجموعة من النتائج الصحية السيئة بما في ذلك السمنة والسكري من النوع 2 وأمراض القلب والأوعية الدموية.

استخدمت الدراسة الأولى من نوعها في المملكة المتحدة سجلات البنك الحيوي في المملكة المتحدة لجمع معلومات عن النظم الغذائية لمئتي ألف مشارك بالغ في منتصف العمر. راقب الباحثون صحة المشاركين على مدى فترة 10 سنوات بحثًا في خطر الإصابة بأي سرطان بشكل عام بالإضافة إلى المخاطر المحددة للإصابة بـ 34 نوعًا من السرطان كما نظروا في خطر وفاة الناس بسبب السرطان.

ووجدت الدراسة أن ارتفاع استهلاك الأطعمة فائقة المعالجة كان مرتبطًا بزيادة خطر الإصابة بالسرطان بشكل عام، وخاصة سرطان المبيض والدماغ كما ارتبطت أيضًا بزيادة خطر الوفاة بسبب السرطان ، لا سيما بسبب سرطان المبيض والثدي.

مقابل كل زيادة بنسبة 10% في الأطعمة فائقة المعالجة في النظام الغذائي للشخص ، كانت هناك زيادة بنسبة 2% للإصابة بالسرطان بشكل عام ، وزيادة بنسبة 19% لسرطان المبيض على وجه التحديد.

كما ارتبطت كل زيادة بنسبة 10 % في استهلاك الأطعمة فائقة المعالجة بزيادة معدل الوفيات بسبب السرطان بشكل عام بنسبة 6 % ، إلى جانب زيادة بنسبة 16 %لسرطان الثدي وزيادة بنسبة 30% لسرطان المبيض.

ظلت هذه الروابط بعد تعديل مجموعة من العوامل الاجتماعية والاقتصادية والسلوكية والغذائية، مثل حالة التدخين والنشاط البدني ومؤشر كتلة الجسم (BMI).

الدراسة، التي نُشرت في eClinicalMedicine، أجرتها إمبريال كوليدج بالتعاون مع باحثين من الوكالة الدولية لأبحاث السرطان (IARC) ، وجامعة ساو باولو ، وجامعة نوفا في لشبونة.

أفاد بحث سابق من الفريق عن مستويات استهلاك الأطعمة فائقة المعالجة في المملكة المتحدة ، والتي تعد الأعلى في أوروبا لكل من البالغين والأطفال.

وجد الفريق أيضًا أن الاستهلاك العالي للأطعمة فائقة المعالجة كان مرتبطًا بخطر أكبر للإصابة بالسمنة ومرض السكري من النوع 2 لدى البالغين في المملكة المتحدة ، وزيادة الوزن لدى أطفال المملكة المتحدة الممتد من الطفولة إلى سن الرشد.

وقال الباحثون إنه "قد لا تتفاعل أجسامنا بالطريقة نفسها مع هذه المكونات والإضافات فائقة المعالجة كما تتفاعل مع الأطعمة الطازجة والمغذية ومع ذلك ، فإن الأطعمة فائقة المعالجة موجودة في كل مكان ويتم تسويقها بشكل كبير وبأسعار رخيصة وعبوات جذابة لتعزيز الاستهلاك وهذا يدل على أن بيئتنا الغذائية بحاجة إلى إصلاح عاجل لحماية السكان من الأطعمة فائقة المعالجة".

وأوصت منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة بتقييد الأطعمة فائقة المعالجة كجزء من نظام غذائي صحي مستدام.

هناك جهود مستمرة لتقليل استهلاك الأغذية فائقة المعالجة في جميع أنحاء العالم ، حيث تقوم دول مثل البرازيل وفرنسا وكندا بتحديث إرشاداتها الغذائية الوطنية مع توصيات للحد من هذه الأطعمة.