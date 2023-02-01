5 طرق طبيعية وفعالة لحرق الدهون.. تناول طعام صحي وابعد عن التوتر

كتبت فاطمة خليل

الصحة الجيدة واللياقة البدنية جزء لا يتجزأ من حياة خالية من الأمراض، ويعتبر الوزن الصحي من أهم الجوانب الحيوية لأن زيادة الوزن و السمنة تزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب والحالات المزمنة الأخرى، لذا في هذا التقرير نقدم طرق طبيعية وفعالة لحرق الدهون، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

للحفاظ على وزن صحي، يحتاج الشخص إلى النظر في أهمية معدل الأيض الأساسي الممتاز (BMR) ومعدل الأيض الأساسي هو كمية الطاقة المطلوبة فقط للحفاظ على عمل الجسم.

في مثل هذه الحالة ، سيتم استخدام الطاقة فقط للحفاظ على القلب والدماغ والكلى والجهاز العصبي والأمعاء والكبد والرئتين والأعضاء التناسلية والعضلات والجلد.

عادة ما يكون التمثيل الغذائي الأساسي هو أكبر عنصر في إجمالي احتياجات الفرد من السعرات الحرارية.

عادةً ما يتقلب معظم الأشخاص في المعدل الذي يحرقون به السعرات الحرارية ولكنهم لا يعرفون كيف يؤثر جنسهم وعاداتهم اليومية وحالتهم الصحية على عملية التمثيل الغذائي فالتغذية السليمة واستهلاك السعرات الحرارية مهمان بنفس القدر لتشجيع عملية تعزيز حرق الدهون.



طرق حرق المزيد من الدهون

يجب على الشخص أن يستهلك الكثير من البروتين في كل وجبة، ويشرب الكثير من الماء، ويقوم بتمارين عالية الكثافة للحفاظ على معدل حرق الدهون المثالي.

للحفاظ على المدخول الغذائي المثالي ، يمكن أيضًا اختيار المكملات الطبيعية التي يتم تحضيرها من المستخلصات النباتية لا تحتوي هذه المكملات على مواد مضافة وتستخدم فقط مكونات طبيعية لدعم وظائف الجسم.

ليلة من النوم لمدة ثماني ساعات ضرورية لأداء الجسم بشكل صحيح أيضًا.



إليك كيفية حرق الدهون عن طريق تحسين التمثيل الغذائي الخاص بك:

1- لا تأكل أقل ولكن كل بشكل صحيح

غالبًا ما يميل الناس إلى تناول كميات أقل من الطعام لإنقاص الوزن، وهي في الحقيقة ليست الطريقة الصحيحة.

من أجل تحسين التمثيل الغذائي، يجب على الشخص أن يأكل بشكل صحيح وفي الوقت المناسب.

يجب التركيز أكثر على النظام الغذائي القائم على البروتين وزيادة كمية استهلاك المياه كذلك ، يجب تجنب الأطعمة الدهنية والكربوهيدرات وكذلك الوجبات السريعة جنبًا إلى جنب مع المشروبات الغازية التي تبطئ معدل الأيض.

2- تدرب باستمرار

يعد تدريب المقاومة طريقة مهمة لزيادة القوة والقدرة على التحمل والتمثيل الغذائي إلى جانب ذلك ، يمكن أن تساعد أنشطة الرياضة المنتظمة مثل الجري والمشي إلى حد كبير.

3- تجنب الدهون المتحولة

الدهون المتحولة ليست ضارة فقط لقلبك ولكنها تبطئ أيضًا من قدرة جسمك على حرق الدهون.

قالت منظمة الصحة العالمية أن الدهون المتحولة لها تأثير سلبي على كيفية استقلاب الجسم للمغذيات الأساسية يمكن أن يؤدي استهلاك الدهون المتحولة إلى مقاومة الأنسولين والالتهابات، مما يؤدي إلى إبطاء عملية التمثيل الغذائي تدريجيًا.

4- حاول التخلص من التوتر

تشير الأبحاث السريرية إلى أن الكثير من التوتر والقلق يؤديان إلى إبطاء معدل الأيض وحرق الدهون، السبب الرئيسي هو أن الإجهاد المزمن يحفز إنتاج بيتاتروفين، وهو بروتين يثبط إنزيمًا ضروريًا لتفكيك الدهون لذلك ، لا ينبغي للشخص أن يتوتر إذا كان يريد العمل على زيادة التمثيل الغذائي.

يمكن أن يساعد التأمل والنوم المنتظم لمدة ثماني ساعات والاستراحات المتكررة للشاشة من الأجهزة الإلكترونية في التخلص من التوتر في الجسم إلى حد كبير.

5- قم بتزويدك بالعناصر الغذائية الأساسية

يجب بالضرورة تضمين العناصر الغذائية الأساسية مثل البروتين والألياف والفيتامينات في النظام الغذائي.

أيضًا ، إذا كان الشخص لا يستطيع تناول العناصر الغذائية بشكل مباشر يمكن أن يعتمد تدريجيًا على المكملات النباتية / الطبيعية التي تساعد الجسم على تلبية الاحتياجات الغذائية. المكملات الغذائية المحضرة من مستخلصات نباتية لها تأثير إيجابي على الجسم وتساعد في النهاية في زيادة التمثيل الغذائي إلى حد كبير.