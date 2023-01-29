ما أفضل وقت لتناول الفاكهة؟ إليك كل ما تريد معرفته

كتبت ميرفت رشاد



إليك كل ما تحتاج لمعرفته حول استهلاك الفاكهة: 1. أول شيء في الصباح يدرك الجميع المزايا التي توفرها الفاكهة لصحتنا، إنها تتحكم في ضغط الدم، وتقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، وتوفر دفاعًا ضد الخلايا المسببة للسرطان، لكننا كثيرًا ما نشعر بالحيرة عندما يتعلق الأمر بالوقت المثالي لتناول الفاكهة، يجب على المرء أن يستهلكها بالكمية المناسبة وفي الوقت المناسب لجني الفوائد الصحية ومنع العواقب السلبية، فكيف يمكن أن يؤثر الوقت الذي تستهلك فيه الفاكهة على صحتك؟ إليك كل ما تريد معرفته عن الأوقات المثالية لتناول الفاكهة، وفقا لما نشره موقع "ndtv". يدعي البعض أن من الأفضل تناول الفاكهة في الصباح، يجادلون بأن تناول الفاكهة على معدة فارغة يساعد على الهضم، ويحافظ على الوزن، ويزيل السموم من الجسم، ويقي من بعض الاضطرابات المرتبطة بالدهون، يعتقد البعض الآخر أن تناول الفاكهة هو الأفضل في فترة ما بعد الظهر.

هذه التوصيات، ومع ذلك، لا تدعمها أي بيانات علمية، المبرر الوحيد لهذه الأوقات المقترحة هو أن تناول الفاكهة في فترة ما بعد الظهر أو في الصباح يحفز الجهاز الهضمي ويرفع مستويات السكر في الدم، في الواقع، إنهم يهضمون بسهولة أكبر على معدة فارغة ويوفرون الطاقة التي تشتد الحاجة إليها في الصباح لبدء اليوم، إذا كنت تأكل الفاكهة أول شيء في الصباح، فستكون نشيطًا ومنتجًا بقية اليوم.

2. تناول الفاكهة مع الوجبات يقال إن تناول الفاكهة مع الوجبات يبطئ عملية الهضم ويجعل الطعام يتخمر أو يتعفن في المعدة، ينتج عن ذلك صعوبات في المعدة، وحموضة، وألم، ومخاوف أخرى في الجهاز الهضمي، بسبب الألياف الموجودة في الفاكهة ، فإن تناولها مع الوجبات يؤدي في الواقع إلى إبطاء عملية الهضم ، لكن التأكيدات الأخرى لا تدعمها أي بيانات علمية وبالتالي فهي خاطئة، الفاكهة لا تجعل الوجبات تبقى في المعدة لفترة طويلة من الزمن، لكنها تساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول وتوفر لك الطاقة طوال اليوم.

3. استهلاك الفاكهة لمرضى السكر بينما بالنسبة لمرضى السكر، قد يكون وقت الاستهلاك أكثر أهمية قليلاً، عندما تأكل الفاكهة بشكل فردي ، قد تدخل الكربوهيدرات ومحتوى السكر في الفاكهة إلى النظام بسرعة أكبر، مما قد يشكل خطورة على مرضى السكر، عندما تأكل، تعمل معدتك كخزان، حيث تطلق كمية محدودة فقط من الطعام في الأمعاء الدقيقة في كل مرة من أجل عملية الهضم البسيطة.

لذلك، بدلاً من تناول الفاكهة بمفردها، يجب على المرء مطابقتها مع وجبة أو وجبة خفيفة غنية بالبروتين أو الألياف أو الدهون،بالنسبة لمرضى السكر، يعد هذا مفيدًا لأنه يتم امتصاص كمية أقل من السكر في كل مرة، ما قد يؤدي إلى زيادة إجمالية أقل في مستويات السكر في الدم.

4. الفواكه بين الوجبات استهلاك الفاكهة بين الوجبات عادة صحية، لأن هذا يحدث عندما يهضم جسمك وجبات الطعام بسرعة ويفرز العديد من الإنزيمات لتفتيت الفاكهة بالإضافة إلى ذلك، فإنها تبقيك ممتلئًا لفترة طويلة، مما يمنع الجوع بين الوجبات.

تعطي الفاكهة الجسم الفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية الأخرى بغض النظر عن وقت تناولها، لا يوجد وقت مثالي أو مناسب لاستهلاك الفاكهة، هم متاحون في أي لحظة من اليوم، يجب أن يحدد أسلوب حياتك وتفضيلاتك كمية الفاكهة التي تتناولها، حافظ على نظام غذائي متوازن وامتنع عن الإفراط في تناول الفاكهة بسبب محتواها العالي من الألياف ، ما قد يؤدي إلى مشاكل مثل الإسهال.